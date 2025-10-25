Attualità
È morto in ospedale il bimbo di 10 anni precipitato dal balcone di casa: la tragedia a Trapani

È morto il bambino di 10 anni precipitato ieri 24 ottobre dal balcone di casa. Si trovava al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria a Trapani quando sarebbe caduto. Si indaga sull’accaduto.
Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni precipitato ieri 24 ottobre dal balcone di casa: si trovava al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria quando sarebbe caduto. Subito la corsa disperata all'ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo: qui è morto purtroppo oggi 25 ottobre.

Le circostanze dell'incidente domestico non sono ancora del tutto chiare. Il piccolo era già arrivato in ospedale in gravissime condizioni, purtroppo tutti i tentativi dei medici non sono serviti a salvargli la vita. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per tutti gli accertamenti del caso.

