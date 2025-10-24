Attualità
Bimbo di 10 anni cade dal terzo piano a Trapani, ricoverato in ospedale in gravi condizioni: si indaga

Un bambino di 10 anni è caduto dal balcone della sua abitazione a Trapani in circostanze che sono oggetto di indagine. Il piccolo è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Stando a quanto reso noto, il piccolo è caduto dal terzo piano.
A cura di Gabriella Mazzeo
Immagine

Un bimbo di 10 anni è caduto dal balcone della sua abitazione, situata al terzo piano, di un palazzo in via Pantelleria a Trapani. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora del tutto chiare, ma il bimbo è stato prontamente soccorso dal 118 ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Al momento è ricoverato in gravi condizioni, mentre sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, impegnati a ricostruire la dinamica dei fatti.

Stando ai primi accertamenti, si sarebbe trattato di una caduta in seguito a un incidente mentre il piccolo stava giocando sul balcone. Gli accertamenti sulla vicenda sono comunque in corso e per il momento non è dato sapere se le condizioni di salute del bimbo, ricoverato in ospedale, siano in qualche modo migliorate.

Il bambino si sarebbe sporto troppo mentre giocava sul balcone di casa e così sarebbe precipitato dal terzo piano, ferendosi gravemente. Il minore sarebbe stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico appena arrivato in ospedale, ma non si hanno altre notizie sul suo bollettino medico.

Immagine
