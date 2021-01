in foto: Emanuele (foto Facebook "Città di Cossato Under 15")

Aveva solo 15 anni Emanuele Rinaldi, il ragazzo morto nel drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 gennaio a Cossato, nel Biellese. Il giovane era a bordo di un'auto con altro quattro ragazzi quando questa si è ribaltata: nonostante l'intervento immediato del 118, per il 15enne non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Il conducente della vettura positivo all'alcoltest

Lo schianto mortale è avvenuto in via Remo Pella, in località Cossato, nel Biellese, in Piemonte nella notte tra il 16 e il 17 gennaio: stando a quanto ricostruito sembra che l'auto incidentata, una Fiat Punto Cabrio con il tettuccio apribile, si è ribaltata in via Remo Pella dopo aver urtato un terrapieno. A bordo della vettura quattro giovani, due ragazzi di 25 anni, il conducente e una sua coetanea, e due ragazzi di 15 anni, tra i quali proprio Emanuele, che era seduto sul sedile posteriore. Dopo il ribaltamento della vettura, il 15enne sarebbe rimasto schiacciato. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118: ma nonostante abbiano provato a rianimarlo, Emanuele non ce l'ha fatta ed è morto al pronto soccorso dell’ospedale di Biella.

L'ultimo saluto per Emanuele da parte dei compagni di squadra

Ferite anche le altre persone a bordo dell'auto, tra le quali anche il conducente dell'auto che è risultato positivo all'etilometro e al tossicologico: al momento si trova ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata. Mentre gli altri hanno riportato ferite lievi. Sul posto anche vigili del fuoco, che hanno recuperato e messo in sicurezza l'auto, e polizia stradale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. "Staff e Giocatori tutti della formazione Under 15 del Città di Cossato porgono le più sentite condoglianze alla famiglia ed ai compagni di squadra di Emanuele Rinaldi – si legge in un post condiviso su Facebook dalla pagina della squadra di caldio in cui militava Emanuele – giocatore della categoria U16 tragicamente scomparso questa notte in un incidente stradale.RIP, resterai sempre nei nostri cuori"