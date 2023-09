Dramma sulla statale, 25enne investito e sbalzato sul lato opposto della carreggiata: morto sul colpo Il dramma nella mattinata di martedì 5 settembre sulla strada statale 7 Appia nel tratto compreso tra Taranto e Grottaglie. La vittima 25enne camminava a piedi quando è stata investita da un camion.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nella mattinata di oggi sulla strada statale 7 Appia a Taranto dove un pedone è stato investito e ucciso da un mezzo pesante in transito che non è riuscito ad evitarlo e lo ha colpito in pieno. Il dramma nella mattinata di martedì 5 settembre nei pressi del km 653, nel tratto compreso tra Taranto e Grottaglie. La vittima è un giovane di 25 anni per il quale inutili sono risultati i successivi soccorsi medici del 118. I sanitari giunti sul posto hanno solo potuto accertarne il decesso che sarebbe avvenuto sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, il ragazzo è stato colpito a velocità sostenuta dal camion e nell’impatto è stato letteralmente sbalzato sul lato opposto della carreggiata dove non ha avuto scampo. Sulla dinamica esatta dell’investimento mortale sono però ancora in corso le indagini dei carabinieri che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Non sono ancora chiari al momento i motivi per i quali la vittima si trovasse a piedi su una strada statale a scorrimento veloce.

L’incidente ha causato gravi problemi anche alla viabilità visto che per soccorrere la vittima, effettuare i rilievi e rimuovere il mezzo è stato necessario chiudere la carreggiata in direzione Brindisi. Sul posto anche il personale Anas per la gestione del traffico.

La stessa statale 7 Appia è stata protagonista di un altro grave incidente solo poche ore fa e sempre nel Tarantino. Appena ieri mattina, infatti, nel tratto che collega Taranto a Massafra, lo scontro frontale tra un Suv e un camion ha causato la morte di un automobilista. La vittima è un agente di commercio tarantino di 62 anni, che è morto sul colpo nel suo suv. Solo lievi ferite e contusioni invece per il conducente del mezzo pesante. Anche in quel caso notevoli i disagi al traffico a causa dell'arteria stradale interrotta.