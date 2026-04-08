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Sassari, 43enne scende dall’auto in panne e viene investito: morto sul colpo

Luigi Pala, operaio 43enne di Sassari, è morto investito sulla provinciale 15 dopo essersi fermato per un guasto. La Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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È sceso dall'auto perché aveva dei problemi ed è stato travolto e ucciso. La vittima è il 43enne Luigi Pala, operaio originario di Sassari. L'incidente è avvenuto questa notte intorno alle ore 23, lungo la strada provinciale 15 che collega Sassari con Ittiri, in Sardegna.

Secondo le ricostruzioni, l'uomo aveva fermato l'auto sul ciglio della strada, probabilmente perché aveva riscontrato un guasto. Era sceso per controllare di persona lo stato del motore e per farlo aveva camminato lungo la carreggiata. Il tratto stradale era privo di illuminazione e per questo non si era accorto del sopraggiungere di un'altra auto, così come la macchina a sua volta non lo ha visto in tempo sufficiente per schivarlo.

L'automobilista che ha investito il 43enne si è fermato immediatamente e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i Carabinieri della compagnia di Sassari, l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Per Pala però non c'è stato nulla da fare e i paramedici ne hanno dichiarato il decesso.

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Il corpo della vittima è stato sequestrato per svolgere gli accertamenti medici e la Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente mortale. Anche l'auto che ha investito il 43enne è stata sequestrata in attesa dello svolgimento dei rilievi scientifici e il 62enne alla guida verrà iscritto in queste ore nel registro degli indagati come atto dovuto.

Ora, si attende il responso degli espetti dell'istituto di Medicina legale di Sassari dove nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia.

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