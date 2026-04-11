Dramma nei boschi in Piemonte, taglia un albero e viene schioacciato dal tronco: morto un uomo

Stando a quanto ricostruito la vittima era impegnata nel taglio di un albero quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata colpita dalla pianta durante la caduta. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Un uomo di 57 anni è morto questa mattina – sabato 11 aprile – in un drammatico incidente avvenuto in località diga dell’Alpe Bacco, nel territorio di Ornavasso (Piemonte) poco sotto i mille metri di quota. La vittima è Ferruccio Bacchin.

Stando a quanto ricostruito la vittima era impegnata nel taglio di un albero quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata colpita dalla pianta durante la caduta. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 10.30. Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti i soccorritori del 118 con l’elisoccorso, affiancati dai militari della guardia di finanza e dalle squadre del Soccorso alpino Valdossola. Malgrado la tempestività dell’intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le operazioni di recupero del corpo si sono protratte per alcune ore, anche a causa della zona impervia in cui si è verificato l’incidente. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.