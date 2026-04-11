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Dramma nei boschi in Piemonte, taglia un albero e viene schioacciato dal tronco: morto un uomo

Stando a quanto ricostruito la vittima era impegnata nel taglio di un albero quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata colpita dalla pianta durante la caduta. L’impatto non gli ha lasciato scampo.
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A cura di Davide Falcioni
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Un uomo di 57 anni è morto questa mattina – sabato 11 aprile – in un drammatico incidente avvenuto in località diga dell’Alpe Bacco, nel territorio di Ornavasso (Piemonte) poco sotto i mille metri di quota. La vittima è Ferruccio Bacchin.

Stando a quanto ricostruito la vittima era impegnata nel taglio di un albero quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata colpita dalla pianta durante la caduta. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 10.30. Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti i soccorritori del 118 con l’elisoccorso, affiancati dai militari della guardia di finanza e dalle squadre del Soccorso alpino Valdossola. Malgrado la tempestività dell’intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

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Le operazioni di recupero del corpo si sono protratte per alcune ore, anche a causa della zona impervia in cui si è verificato l’incidente. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

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