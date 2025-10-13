Attualità
video suggerito
video suggerito

Donano oltre mille ore di ferie e permessi alla collega malata: “Gesto che restituisce dignità e sicurezza”

Un centinaio di colleghi di una lavoratrice malata hanno raccolto circa 1070 ore, per un totale di quasi 130 giorni di ferie che potrà trascorrere a casa per curarsi, dopo aver esaurito tutti gli istituti contrattuali e di legge a sua disposizione. La bella storia di solidarietà arriva dallo stabilimento della multinazionale svedese Electrolux di Susegana, in provincia di Treviso.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Eleonora Panseri
2 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Una lavoratrice malata e in difficoltà e una squadra di colleghi pronti a venire in suo aiuto. Sono i protagonisti di una bella storia di solidarietà che arriva dallo stabilimento della multinazionale svedese Electrolux di Susegana, in provincia di Treviso.

I colleghi della donna hanno deciso di "donarle" mille ore di ferie e permessi. Un gesto che ha garantito alla lavoratrice la necessaria serenità per affrontare la sua grave situazione di salute, dopo aver esaurito tutti gli istituti contrattuali e di legge a sua disposizione.

Il fatto risale alla fine di settembre e l'inizio del mese di ottobre. Un centinaio di colleghi ha raccolto circa 1070 ore, per un totale di quasi 130 giorni di ferie che questa donna potrà trascorrere a casa per curarsi.

Leggi anche
Derubava i pazienti che facevano chemioterapia in ospedale: arrestato 51enne a Genova

“Il gesto dei lavoratori è un'espressione concreta di una comune che si prende cura dei suoi membri di lavoro – ha sottolineato Augustin Breda della Fiom Cgil – Il valore di questa mobilitazione va oltre la semplice somma di ore donate".

Come riportano i quotidiani locali, la “donazione” è stata possibile grazie alla collaborazione delle RSU e le organizzazioni sindacali (FIM, FIOM, UILM) che hanno attivato la procedura delle “ferie solidali”, con la convocazione di un incontro. Alla procedura i dipendenti hanno potuto aderire liberamente.

Si è applicato un quadro normativo preciso, regolato dalla legge, dal CCNL dei metalmeccanici e dall'integrativo di Gruppo Electrolux. La direzione dell'azienda è stata parte attiva valutando la validità della proposta sindacale e completando la procedura.

“Sapere di non essere soli, di poter contare sulla rete di supporto dei propri colleghi, è un fattore cruciale per affrontare le avversità più gravi, senza l'ulteriore peso della preoccupazione, personale e famigliare, economica o peggio del rischio di perdere il lavoro",  ha aggiunto Breda.

E conclude: "In un momento di fragilità, questo gesto le ha restituito dignità e sicurezza, permettendole di concentrare l’attenzione alla cura, iniziata immediatamente”. In 15 anni è già la quarta volta che i sindacati interni con i dipendenti scelgono di attivare le "ferie solidali".

Attualità
2 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Elezioni Toscana, i risultati: Giani (csx) rieletto, batte Tomasi (cdx) con circa il 55%
Chi è Eugenio Giani, rieletto governatore della Toscana dopo le elezioni regionali 2025
Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni regionali in Toscana 2025
Regionali in Toscana, Meloni attacca Francesca Albanese e Greta Thunberg: "Pace grazie a Trump, non a loro"
Regionali, Bosi (Cdx) a Fanpage: "Con Tomasi strapperemo la Toscana al centrosinistra"
Chi sono i candidati alle elezioni in Toscana 2025: nomi e liste alle regionali
"Clima, asili nido gratis, case di comunità, borghi e strade": le 5 priorità di Giani per il bis in Toscana
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views