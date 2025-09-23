Diciottenne in monopattino elettrico travolto e ucciso da un’auto guidata da turisti: dramma a Cagliari

Tragico incidente a Cagliari: un 18enne ucraino, in monopattino, è stato travolto da un’auto guidata da turisti tedeschi in via Is Maglias. Soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al Brotzu, è deceduto in ospedale. Indagini in corso sulla dinamica.

immagine di repertorio

A Cagliari, un tragico incidente stradale ha stroncato la vita di un giovane di 18 anni questa sera in via Is Maglias. Il ragazzo, di nazionalità ucraina e residente nell’hinterland cagliaritano, stava percorrendo la strada con il suo monopattino elettrico quando è stato travolto da un’auto guidata da turisti tedeschi.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il giovane stava uscendo da via Castelli per immettersi in via Is Maglias, quando la vettura proveniente da viale Merello lo ha colpito violentemente. Il 18enne non indossava il casco e, nell’impatto, ha battuto la testa sull’asfalto, riportando ferite gravissime.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu. Nonostante le disperate manovre dei medici e il trasferimento urgente nel reparto di Rianimazione, il ragazzo è deceduto poche ore dopo l’incidente. La notizia ha sconvolto la comunità locale, ancora incredula di fronte alla tragedia che ha colpito un giovane così vicino all’inizio della sua vita.

Sul luogo dell’incidente la polizia locale ha effettuato i rilievi di legge per ricostruire con precisione la dinamica dell’impatto. Le autorità hanno confermato che la vettura proveniva da viale Merello e che il ragazzo, nel tentativo di attraversare la strada con il monopattino, non ha potuto evitare lo scontro.

La vicenda sottolinea ancora una volta i rischi legati alla mobilità urbana e all’uso dei monopattini elettrici, soprattutto in assenza di dispositivi di protezione come il casco. L’indagine in corso stabilirà eventuali responsabilità e chiarirà ogni dettaglio della tragedia.

Diciottenne in monopattino travolto e ucciso da un’auto