Covid, l’Italia ha superato i 10 milioni di contagi da inizio pandemia L’Italia ha superato i 10 milioni di contagi da inizio pandemia. Con i dati di oggi sono infatti 10.001.344 i contagi da Covid-19 nel nostro Paese da quando il virus ha iniziato a diffondersi e 2.709.857 gli attualmente positivi.

A cura di Chiara Ammendola

Con i dati di oggi l'Italia supera i dieci milioni di contagi da Coronavirus da inizio pandemia. Nell'ultimo bollettino sono infatti stati registrati 77.696 nuovi casi di Covid-19 che portano il totale a 10.001.344. Gli attualmente positivi invece sono 2.709.857. La percentuali di positività invece è al 15,0% (+0,1%).

Si tratta di dati che fanno segnare un leggero miglioramento rispetto al trend di questo mese così come confermato anche da Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, che intervenuto a Sky Tg24 ha sottolineato come si potrebbe già parlare di una "chiara riduzione dei contagi confrontando i numeri di questa domenica rispetto alla precedente (ieri erano 136mila mentre sette giorni prima 149mila, ndr)". Anche sul fronte delle terapie intensive, "i dati dell'ultima cabina di regia hanno identificato nel 17,3% il tasso occupazione delle terapie intensive, un valore più basso rispetto alla settimana precedente" dice l'esperto. Numeri che, insieme a quelli registrati in altri Paesi, fanno ipotizzare che in Europa sia possibile guardare alla "fine della pandemia".

Figliuolo su Omicron: Siamo arrivati al plateau della curva

Anche il generale Francesco Paolo Figliuolo ha parlato di buone notizie spiegando che "siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l’Omicron e si sta andando in discesa". A margine della visita del centro vaccinale del Portello a Milano, Figliuolo ha aggiunto che spera che si tratti di un trend consolidato. Intanto prosegue anche la campagna vaccinale in Italia che vede 47.061.619 di persone che hanno ricevuto il vaccino monodose o entrambe le inoculazioni a completamento del primo ciclo, numeri pari all'87,14 % della popolazione over-12.