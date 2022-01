Bollettino Covid Italia, oggi 77.696 contagi e 352 morti per Coronavirus: i dati di lunedì 24 gennaio Sono 77.696 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nell’ultimo giorno, su un totale di 519.293 tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici. I decessi delle ultime ventiquattro ore, purtroppo, sono 352.

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 77.696 casi di Covid-19, in calo rispetto ai 138.860 di ieri. Sono i dati diramati dal ministero della Salute nel bollettino di oggi, lunedì 24 gennaio. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria le infezioni sono state 10.001.344. I decessi segnalati sono 352 (in totale 143.875). In totale sono stati effettuati 519.293 tamponi, tra antigenici e molecolari, per un tasso di positività che si attesta al 15%.

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 77.696 i casi registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Di seguito la tabella con i dati di oggi e i nuovi casi suddivisi Regione per Regione:

Lombardia: +8.844

Veneto: +6.188

Campania: +5.930

Emilia Romagna: +14.719

Piemonte: +7.526

Lazio: +7.622

Toscana: +5.603

Sicilia: +3.629

Puglia: +3.471

Liguria: +2.221

Friuli-Venezia Giulia: +2.119

Marche: +2.268

Abruzzo: +1.568

Calabria: +776

Umbria: +787

P.A Bolzano: +1.225

Sardegna: +1.224

P.A Trento: +1.094

Basilicata: +584

Molise: +210

Valle d'Aosta: +124

Tamponi e tasso di positività

Sono stati eseguiti altri 519.293 tamponi nelle ultime 24 ore tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 15%.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Per quanto riguarda i pazienti positivi ricoverati negli ospedali, al momento si contano 1.685 posti letto occupati da persone affette da coronavirus in terapia intensiva e 19.862 in area medica.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulla campagna vaccinale contro il Covid-19 in Italia, sono state somministrate attualmente 124.160.456 dosi. Le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose o entrambe le inoculazioni a completamento del primo ciclo sono 47.061.619 pari a 87,14 % della popolazione over-12. Altre 30.231.332 persone hanno ricevuto la terza dose.