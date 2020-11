“Desideriamo informare i nostri clienti che saremo aperti anche sabato e domenica”, così la dirigenza di uno degli outlet più frequentati in Veneto, il McArthurGlen Designer Outlet di Noventa di Piave, ha deciso di dare una interpretazione meno restrittiva delle regole imposte dal nuovo dpcm in materia di contenimento del contagio da coronavirus nelle zone gialle aprendo anche durante giorni festivi e prefestivi. La Decisione è del general manager del centro commerciale nella città metropolitana di Venezia “in osservanza delle nuove disposizioni della Regione Veneto”, spiegano dalla struttura rivelando che la scelta rispecchia una interpretazione meno restrittiva della stessa Regione Veneto al Dpcm del governo Conte.

Veneto in zona gialla ma negozi outlet all'aperto

In particolare, secondo l’Outlet, la regione Veneto avrebbe considerato che lo stop imposto dal provvedimento governativo per le zone gialle non vale per i parchi commerciali che abbiamo spazi all'aperto di ingresso ai negozi, come accade appunto per l’outlet di Noventa di Piave. Secondo questa interpretazione, il centro commerciale non sarebbe diverso da una qualsiasi strada cittadina con dei negozi visto che il parco commerciale ha un ingresso comune ma è all’aperto. Una interpretazione comunque forzata e che sarà sicuramente oggetto di discussione visto che nell'outlet sono moltissimi i negozi concentrati in un'unica area ed è inevitabile l’affollamento all’esterno di essi.La chiusura dei centri commerciali è stata prevista perché considerate zone in cui c'è un alto rischio di assembramento. Del resto lo stesso centro commerciale è rimasto chiuso sabato e solo nella tarda serata di ieri è stata decisa la riapertura annunciata con un post su facebook.

Restrizioni solo ai negozi di ristorazione

“Ricordiamo ai nostri consumatori che il Centro sarà regolarmente aperto dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Tuttavia, in linea con le ultime disposizioni, alcune restrizioni potrebbero impedire ai nostri ospiti di raggiungere il centro. Pertanto, prima di mettervi in viaggio, vi invitiamo a consultare le disposizioni del Governo o delle autorità regionali” recita il messaggio che aggiunge: “Tutte le attività di ristorazione saranno chiuse al pubblico alle ore 18. Inoltre, il consumo al tavolo sarà consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. I servizi di consegna e asporto saranno consentiti anche dopo le ore 18 con consumo solo fuori dal centro”.

Gli altri outlet della catena in zona gialla chiudono

“Continuiamo a monitorare da vicino la situazione e a seguire le indicazioni delle autorità” conclude il post confermando comunque le incettaste sul caso. Del resto gli altri outlet della stessa catena sparsi in Italia nelle regioni in zona Gialla come il Veneto hanno chiuso questo weekend e per ora restano regolarmente chiusi nel fine settimana “In osservanza delle nuove disposizioni del Governo italiano” come spiegano altri post dei parchi commerciali McArthurGlen che sorgono in Campania, Toscana e Lazio.