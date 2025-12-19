Concorso Banca d’Italia per 160 nuove assunzioni: quali sono i requisiti e come presentare la domanda

La Banca d’Italia ha pubblicato un bando di concorso per 160 nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato destinate all’Amministrazione Centrale e alla Rete territoriale.

Il concorso è destinato, per i differenti profili, a persone in possesso di laurea magistrale/specialistica, triennale o diploma, si legge sul bando. È prevista l'assegnazione in diverse sedi sul territorio nazionale.

Concorso Banca d'Italia, quanti sono i posti disponibili

Il bando comprende tre distinti profili professionali per un totale di 160 posti:

45 Esperti con orientamento nelle discipline economiche: 18 all’Amministrazione Centrale e alla Sede di Roma; 15 alla Rete territoriale – Area Nord (comprende le Filiali di Torino, Aosta, Milano, Trento, Bolzano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna); 12 alla Rete territoriale – Area Centro, Sud e Isole (comprende le Filiali di Firenze, Perugia, Ancona, L’Aquila, Campobasso, Napoli, Bari, Potenza, Catanzaro, Palermo, Cagliari);

con orientamento nelle discipline economiche: 18 all’Amministrazione Centrale e alla Sede di Roma; 15 alla Rete territoriale – Area Nord (comprende le Filiali di Torino, Aosta, Milano, Trento, Bolzano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna); 12 alla Rete territoriale – Area Centro, Sud e Isole (comprende le Filiali di Firenze, Perugia, Ancona, L’Aquila, Campobasso, Napoli, Bari, Potenza, Catanzaro, Palermo, Cagliari); 45 Assistenti con orientamento nelle discipline economiche: 25 all’Amministrazione Centrale, alla Sede di Roma e alla Filiale di Roma Centro Donato Menichella (Vermicino); 20 alla Rete territoriale (comprende le Filiali di Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, L’Aquila, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Piacenza, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona);

con orientamento nelle discipline economiche: 25 all’Amministrazione Centrale, alla Sede di Roma e alla Filiale di Roma Centro Donato Menichella (Vermicino); 20 alla Rete territoriale (comprende le Filiali di Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, L’Aquila, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Piacenza, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona); 70 Vice Assistenti (30 all’Amministrazione Centrale, alla Sede di Roma e alla Filiale di Roma Centro Donato Menichella (Vermicino); 40 alla Rete territoriale (comprende le Filiali di Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, L’Aquila, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Piacenza, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona).

Per tutti e tre i concorsi le sedi effettive di destinazione saranno stabilite al termine delle procedure selettive, tenuto conto delle esigenze di organico della Banca d’Italia al momento dell’assegnazione.

Quali sono i requisiti per partecipare al concorso

Sono richiesti i seguenti requisiti:

Per i 45 Esperti laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); relazioni internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); altra laurea equiparata a uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 oppure diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline: economia e commercio; economia politica; scienze politiche; scienze internazionali e diplomatiche; scienze strategiche; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.

conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); relazioni internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); altra laurea equiparata a uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 oppure diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline: economia e commercio; economia politica; scienze politiche; scienze internazionali e diplomatiche; scienze strategiche; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge. Per i 45 Assistenti laurea triennale in una delle seguenti classi: scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); scienze economiche (L-33); scienze della politica e delle relazioni internazionali (L-36); altra laurea equiparata per legge.

in una delle seguenti classi: scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); scienze economiche (L-33); scienze della politica e delle relazioni internazionali (L-36); altra laurea equiparata per legge. Per i 70 Vice Assistenti diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Altro requisito è la cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001; così come l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

A questi requisiti si aggiunge l'idoneità fisica alle mansioni, il godimento dei diritti civili e politici e il non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto.

Quando e come presentare la domanda

Le persone che vogliono partecipare al concorso potranno presentare la propria candidatura entro le 12.00 (ora italiana) del 27 gennaio 2026.

Il link a cui collegarsi è il seguente: https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/bandi/index.html Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda.

Per partecipare è necessario essere in possesso di una Pec e accedere tramite credenziali digitali al portale della Banca d’Italia.

È consentito candidarsi per uno solo dei tre ruoli previsti. Se si avanza domanda di partecipazione per più di uno, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo.

Come si svolge la preselezione

"La Banca d’Italia si riserva la facoltà di procedere a una preselezione mediante test nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori alle 3.500 unità", si legge sul bando.

Il test preselettivo per Esperti e Assistenti si compone di 60 quesiti logico-matematici, logico-deduttivi e di comprensione del testo. Alla predisposizione e allo svolgimento del test sovrintende un Comitato nominato dalla Banca d’Italia.

La durata complessiva della prova è stabilita dal Comitato fino a un massimo di 75 minuti.

Per le altre 70 figure (i Vice Assistenti) la Banca d'Italia procederà a una preselezione per titoli nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano superiori alle 4.000 unità.

In tal caso, si provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta secondo un punteggio attribuito al titolo, che deve essere posseduto alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.

Il risultato conseguito nel test preselettivo, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta, della data e del luogo di svolgimento della stessa, viene reso disponibile sul sito internet della Banca d’Italia a partire dal giorno indicato in occasione dello svolgimento del test.

Le prove scritta e orale: in cosa consisteranno

La prova scritta per i 45 Esperti prevede lo svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel programma allegato al bando e di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità. La durata complessiva della prova sarà fino a un massimo di 5 ore.

Per i 45 Assistenti, invece, la prova scritta comprenderà solo due quesiti a risposta sintetica sulle materie in programma e l'elaborato in inglese su argomenti di attualità. La durata sarà fino a un massimo di 4 ore.

I 70 Vice Assistenti dovranno invece sostenere un test di 60 domande a risposta multipla sulle materie indicate nel programma. Il tempo previsto per lo svolgimento della prova è di 1 ora.

Chi passerà la prova scritta, che si svolgerà a Roma. sosterrà un orale che consisterà in un colloquio sulle materie indicate nel programma e in una conversazione in lingua inglese.

I risultati delle prove e le graduatorie finali saranno comunicati sul sito della Banca d'Italia, così come tutti i dettagli relativi all'esame. Per ulteriori informazioni e maggiori dettagli consultare il bando a questo link.