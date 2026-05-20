Concorso Agenzia delle Entrate, 622 nuove posizioni aperte: bando, requisiti e come mandare domanda
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 622 assistenti amministrativi a tempo indeterminato. La procedura è rivolta esclusivamente agli iscritti al collocamento mirato e in stato di disoccupazione, in attuazione della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Le candidature devono essere presentate per un solo ambito provinciale entro le ore 23:59 del 17 giugno 2026 tramite il portale InPA, dove è disponibile la procedura online.
Il bando ufficiale è consultabile anche nella sezione concorsi del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Concorso Agenzia delle Entrate, il numero di posti e le mansioni
Il nuovo concorso promosso dall'Agenzia delle Entrate prevede l'inserimento di di 622 unità nell’area degli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato. Le figure selezionate saranno impiegate a supporto delle attività interne degli uffici territoriali dell’Agenzia.
Le principali mansioni riguardano:
- supporto alle attività amministrative degli uffici assegnati
- gestione della segreteria e dei flussi documentali
- archiviazione di pratiche cartacee e digitali
- aggiornamento dei dati nei sistemi informatici dell’ente
Si tratta quindi di un ruolo operativo di supporto, fondamentale per il funzionamento delle strutture amministrative dell’Agenzia.
I requisiti necessari per il concorso
Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza della domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999
- iscrizione negli elenchi del collocamento mirato (art. 8 Legge 68/1999)
- stato di disoccupazione
- diploma di scuola secondaria di secondo grado (istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto)cittadinanza italiana
- godimento dei diritti civili e politici
- regolarità rispetto agli obblighi di leva, ove previsto
- idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni, compatibilmente con la condizione dichiarata
I requisiti devono essere mantenuti sia alla scadenza della domanda sia fino alla firma del contratto.
Come inoltrare domanda
La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online attraverso il portale InPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Durante la compilazione sarà necessario selezionare un solo ambito provinciale di candidatura.
È inoltre obbligatorio disporre di un indirizzo PEC personale o di un domicilio digitale attivo. La scadenza per l’invio è fissata alle ore 23:59 del 17 giugno 2026.
Cosa prevedono le prove del concorso
La selezione prevede una prova unica della durata di 60 minuti, composta da 50 quesiti a risposta multipla:
- 10 quesiti su diritto amministrativo
- 20 quesiti su ordinamento, funzioni e compiti dell’Agenzia delle Entrate
- 10 quesiti sul pubblico impiego
- 5 quesiti su informatica di base e software più diffusi
- 5 quesiti di lingua inglese
La prova è valutata in trentesimi e si considera superata con un punteggio minimo di 21/30.
Il calendario della prova scritta sarà pubblicato il 28 luglio 2026 sul sito dell'Agenzia delle Entrare e sul portale InPA, con valore di notifica ufficiale. Nell’avviso saranno inoltre indicate eventuali misure organizzative per candidate in gravidanza o allattamento e le relative modalità di richiesta.