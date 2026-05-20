Concorso Agenzia delle Entrate, 622 nuove posizioni aperte: bando, requisiti e come mandare domanda

Il concorso dell’agenzia dell’Entrate per 622 assistenti amministrativi a tempo indeterminato. Le domande vanno inviate su InPa entro il 17 giugno 2026. La selezione è riservata agli iscritti al collocamento, diplomati e in stato di disoccupazione. La prova si terra il 28 luglio. Il bando è disponibile online.

immagine di repertorio

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 622 assistenti amministrativi a tempo indeterminato. La procedura è rivolta esclusivamente agli iscritti al collocamento mirato e in stato di disoccupazione, in attuazione della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Le candidature devono essere presentate per un solo ambito provinciale entro le ore 23:59 del 17 giugno 2026 tramite il portale InPA, dove è disponibile la procedura online.

Il bando ufficiale è consultabile anche nella sezione concorsi del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Concorso Agenzia delle Entrate, il numero di posti e le mansioni

Il nuovo concorso promosso dall'Agenzia delle Entrate prevede l'inserimento di di 622 unità nell’area degli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato. Le figure selezionate saranno impiegate a supporto delle attività interne degli uffici territoriali dell’Agenzia.

Le principali mansioni riguardano:

supporto alle attività amministrative degli uffici assegnati

gestione della segreteria e dei flussi documentali

archiviazione di pratiche cartacee e digitali

aggiornamento dei dati nei sistemi informatici dell’ente

Si tratta quindi di un ruolo operativo di supporto, fondamentale per il funzionamento delle strutture amministrative dell’Agenzia.

I requisiti necessari per il concorso

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza della domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999

iscrizione negli elenchi del collocamento mirato (art. 8 Legge 68/1999)

stato di disoccupazione

diploma di scuola secondaria di secondo grado (istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto)cittadinanza italiana

godimento dei diritti civili e politici

regolarità rispetto agli obblighi di leva, ove previsto

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni, compatibilmente con la condizione dichiarata

I requisiti devono essere mantenuti sia alla scadenza della domanda sia fino alla firma del contratto.

Come inoltrare domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online attraverso il portale InPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Durante la compilazione sarà necessario selezionare un solo ambito provinciale di candidatura.

È inoltre obbligatorio disporre di un indirizzo PEC personale o di un domicilio digitale attivo. La scadenza per l’invio è fissata alle ore 23:59 del 17 giugno 2026.

Cosa prevedono le prove del concorso

La selezione prevede una prova unica della durata di 60 minuti, composta da 50 quesiti a risposta multipla:

10 quesiti su diritto amministrativo

20 quesiti su ordinamento, funzioni e compiti dell’Agenzia delle Entrate

10 quesiti sul pubblico impiego

5 quesiti su informatica di base e software più diffusi

5 quesiti di lingua inglese

La prova è valutata in trentesimi e si considera superata con un punteggio minimo di 21/30.

Il calendario della prova scritta sarà pubblicato il 28 luglio 2026 sul sito dell'Agenzia delle Entrare e sul portale InPA, con valore di notifica ufficiale. Nell’avviso saranno inoltre indicate eventuali misure organizzative per candidate in gravidanza o allattamento e le relative modalità di richiesta.