Sbanda con la bici in discesa e rimane infilzata nella ringhiera: Angela Varavko morta sul colpo a Solighetto

La donna di 53 anni è morta tragicamente a seguito di un terribile incidente nella frazione del comune di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della bicicletta schiantandosi contro una recinzione metallica di un’abitazione dove purtroppo è deceduta.

Una tranquilla passeggiata in bici si è trasformata in tragedia per Angela Varavko ieri a Solighetto, frazione del comune di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. La donna di 53 anni, di origini moldave ma residente da tempo nel Trevigiano, è morta tragicamente a seguito di un terribile incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì. Per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della bicicletta schiantandosi contro una recinzione metallica di un’abitazione dove purtroppo è rimasta infilzata.

Per Angela Varavko inutili i soccorsi prima da parte di residenti e passanti e poi del personale del 118 accorso con automedica e ambulanza a seguito della chiamata di emergenza. La donna è morta praticamente sul colpo dopo che un palo di metallo della ringhiera le ha trafitto gli organi vitali senza darle scampo.

Una scena drammatica che ha sconvolto i residenti del tranquillo quartiere residenziale, i primi ad accorgersi dell’accaduto a intervenire in Via Possamai dove oggi qualcuno ha messo dei mazzi di fiori per ricordare quella donna descritta come “una persona buona e solare”.

Nessuno ha assistito alla tragedia ma le prime indagini sull’accaduto hanno escluso responsabilità di altri mezzi nella tragedia. Una prima ricostruzione indica che erano circa le 19.30 quando Angela Varavko avrebbe perso il controllo della bicicletta da sola in un tratto in discesa dopo una curva andando a sbattere sulla cancellata in ferro.

Come hanno confermato anche le forze dell'ordine intervenute sul posto, la donna non aveva con sé documenti, né telefono cellulare, per cui le operazioni di riconoscimento sono state lunghe e complesse anche se alcuni residenti l’avevano riconosciuta.

“Una tragedia che colpisce duramente la nostra comunità” ha commentato il sindaco parlando di una donna ben inserita nella comunità locale. Angela Varavko lascia due figlie che vivono all’estero. “Nostra madre è morta. Il nostro cuore, La nostra persona più gioiosa non c'è più! Lascia dietro di sé solo i ricordi! Ti voglio bene mamma” è il commosso ricordo di una delle figlie. “Era una persona molto forte ma anche solare, buona e disponibile” raccontano invece amici e conoscenti.