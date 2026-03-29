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Senzatetto picchiato con la sua chitarra, il pestaggio in un video: colletta in Liguria per ricomprargli lo strumento

Maxime, un senzatetto francese tempo presente a Sestri Levante e benvoluto da tutti, è stato picchiato con la sua stessa chitarra nel pieno centro storico della città ligure.
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A cura di Davide Falcioni
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Maxime, un senzatetto francese tempo presente a Sestri Levante e benvoluto da tutti, è stato picchiato con la sua stessa chitarra nel pieno centro storico della città ligure. È accaduto ieri sera, e il filmato del pestaggio, avvenuto intorno alle 20 in corso Colombo, è circolato di chat in chat finendo anche sui social e sollevando la rabbia dei sestresi verso gli autori del gesto violento.

Maxime è molto noto in città per essere una persona mite e gentile; l'aggressione è avvenuta davanti a diversi passanti e automobilisti che non sono intervenuti in suo soccorso. Il clochard è stato successivamente medicato presso la sede della Croce Verde per contusioni agli arti e alla testa, mentre i carabinieri di Sestri hanno visionato le numerose telecamere della videosorveglianza cittadina per identificare gli autori dell'aggressione. I militari confermano che solo uno di loro ha partecipato al pestaggio mentre altri non avrebbero commesso alcun reato.

I cittadini di Sestri Levante hanno nelle ultime ore proposto una colletta per ricomprare a Maxime la chitarra andata distrutta: un bel gesto di solidarietà che ripaga, almeno in parte, il disinteresse che la vicenda aveva suscitato in quanto, pur avendovi assistito, non hanno mosso un dito per aiutare l'uomo.

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