Come sta Papa Francesco oggi: "Notte tranquilla, sta riposando", il bollettino del Vaticano L'ultimo bollettino di oggi, mercoledì 26 febbraio, sulle condizioni di salute del Pontefice: "Ha trascorso una notte tranquilla e sta riposando".

A cura di Biagio Chiariello

"H trascorso una notte tranquilla e sta riposando", è quello che riporta l'ultimo bollettino di stamattina, mercoledì 26 febbraio, sulle condizioni di salute di Papa Francesco diramato dalla Sala Stampa Vaticana.

Sono ormai passate quasi due settimane dal ricovero di Bergoglio al Policlinico Gemelli di Roma. A debilitarlo è una polmonite bilaterale che ha colpito organi già compromessi da diverse patologie croniche, alcune presenti da tempo, aggravando ulteriormente le condizioni di un paziente che, lo ricordiamo, ha 88 anni.

Come hanno illustrato medici che lo hanno in cura durante la prima conferenza stampa successiva al ricovero, avvenuta lo scorso 21 febbraio, il decorso della malattia del Pontefice è stato descritto come delicato. Il professor Sergio Alfieri, responsabile dell'équipe che assiste Papa Francesco e che lo aveva operato due anni fa, è stato esplicito: "Non è fuori pericolo". Una situazione peraltro aggravata da un lieve insufficienza renale che ad oggi però "non preoccupazione".

Nel frattempo, in tutto il mondo si stanno organizzando momenti di preghiera per esprimere vicinanza al Santo Padre. Nella serata di ieri è stato recitato il rosario in Piazza San Pietro, sotto un cielo nuvoloso ma senza pioggia. "Grazie, Papa Francesco" e "Siamo con te! Coraggio", sono alcuni dei messaggi esposti su piccoli striscioni dalla comunità Cenacolo durante il momento di preghiera. Anche ieri, fedeli, suore e religiosi provenienti da ogni parte del mondo — giunti a Roma per il Giubileo o in visita — hanno preso parte alla contemplazione dei misteri.