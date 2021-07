Sono buone le condizioni di Papa Francesco all'indomani dell'operazione al colon a cui il Pontefice è stato sottoposto nel tardo pomeriggio di ieri al policlinico Gemelli di Roma. "Sua Santità Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo", si legge nell'ultimo bollettino di mezzogiorno reso noto dalla Santa Sede. Per Bergoglio, che è stato operato per una stenosi diverticolare che ha comportato una emicolectomia sinistra per una una durata di circa 3 ore, "si prevede una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni".

Il camerlengo sostituirà Papa Francesco per 7 giorni

Il Papa aveva deciso di operarsi all’inizio di luglio per avere il tempo di fare la convalescenza e rimettersi in forze in pace mentre non ha altri impegni ufficiali e si avvia verso l'inizio delle sue vacanze. Per tutto il mese, come ogni anno, le udienze generali del mercoledì sono state sospese e riprenderanno il 4 agosto. A sostituirlo nell'amministrazione dei beni temporali della Santa Sede sarà il cardinale camerlengo, incarico al momento ricoperto dal cardinale statunitense Kevin Joseph Farrell, 73 anni.

Il messaggio di Benedetto XVI

Il Papa emerito Benedetto XVI ha pregato e sta pregando per la guarigione di Papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma dopo l'intervento chirurgico, cui è stato sottoposto per una stenosi diverticolare del sigma. Lo apprende News Mediaset da monsignor Georg Ganswein, segretario particolare di Benedetto XVI. Tanti i messaggi di vicinanza arrivati al pontefice, tra cui anche quelli del premier Mario Draghi, che ha espresso affettuosi auguri di rapida convalescenza e pronta guarigione al Santo Padre, dopo l'intervento" cui è stato sottoposto ieri. È quanto si legge in una nota di palazzo Chigi, mentre il presidente Sergio Mattarella ha scritto: "Santità, atterrato a Parigi per la Visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli. L'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra Santità, unitamente ai più cordiali auguri di buona convalescenza e ancor migliore e pronta guarigione".