Iran, la guerra in diretta: nuovo ultimatum di Trump: “Teheran accetti il nostro piano o li distruggo in una notte”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, martedì 7 aprile, in tempo reale. Donald Trump torna a minacciare l'Iran: "Accetti il nostro piano e riapra Hormuz o lo distruggo in una notte". Negoziati per una tregua di 45 giorni sempre più lontani e negoziatori pessimisti sull'accordo, come riferisce il Wall Street Journal. Intanto, secondo i media locali, la Guida suprema Mojtaba Khamenei è in stato di incoscienza e in cura a Qom. Ancora esplosioni a Teheran, danneggiata la sinagoga. Raid israeliani su South Pars, il più grande giacimento di gas del mondo.
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Crosetto: "Rischio di questo conflitto è la follia, spero che tutti se ne rendano conto"
"Io spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo. È una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti. C'è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta, sempre più difficile da risolvere. E questo pone chi ha voglia di ragionare di fronte alla grande debolezza del multilateralismo, che non ha saputo prendere lezioni da quanto era accaduto nel secolo scorso e non ha consolidato gli anticorpi per ciò che stiamo vivendo ora. Temo che ciò che già è drammatico possa precipitare ancor di più. Perché so che l'umanità ci ha dimostrato che non esiste limite alla follia. Sono esseri umani come noi quelli che hanno deciso che per far finire un conflitto fossero accettabili anche Hiroshima e Nagasaki. Purtroppo continuiamo ad avere armi nucleari e chi non le ha le cerca. Non abbiamo imparato nulla". Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, in un'intervista al Corriere della Sera.
Colpito sito petrolchimico in Arabia Saudita
Attacchi notturni hanno colpito un complesso petrolchimico in una vasta area industriale nella città di Jubail, in Arabia Saudita, dopo che installazioni simili erano state colpite da Usa e Israele in Iran. "Un attacco ha provocato un incendio negli impianti della Saudi Basic Industries Corporation a Jubail", ha raccontato una fonte ad Afp, "il rumore delle esplosioni è stato fortissimo". Jubail, nell'Est del Paese, è una delle più grandi città industriali del mondo e vi si producono acciaio, benzina, prodotti petrolchimici, oli lubrificanti e fertilizzanti chimici.
Wall Street Journal: "Negoziatori pessimisti su accordo fra Usa e Iran, divario ampio"
I negoziatori sono pessimisti sulla possibilità che l'Iran ceda alla richiesta di Donald Trump di riaprire lo Stretto di Hormuz prima della scadenza fissata dal presidente, aprendo di fatti la strada ai bombardamenti americani alle infrastrutture energetiche iraniane. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali i funzionari americani sostengono che il divario fra Stati Uniti e Iran sia troppo ampio per essere colmato entro la scadenza. Alcuni funzionari americani hanno riferito che Trump si è mostrato meno fiducioso sulla possibilità che si raggiunga un accordo, e prevedono che un ordine per l'attacco possa essere impartito già subito dopo la scadenza.
Vice ministro dello Sport iraniano sollecita giovani a formare "catene umane" attorno alle centrali elettriche
Il vice ministro iraniano della Gioventù e dello Sport, Alireza Rahimi, ha sollecitato i giovani del Paese a partecipare a una "catena umana" attorno alle centrali elettriche del Paese, dopo le minacce del presidente statunitense Donald Trump di colpire infrastrutture pubbliche iraniane se Teheran non riaprirà lo Stretto di Hormuz. Rahimi ha lanciato l'appello tramite la piattaforma sociale X, invitando "giovani, esponenti della cultura e dell'arte, atleti e campioni" a partecipare alla campagna nazionale "Catena umana dei giovani iraniani per un domani luminoso". L'iniziativa è prevista per oggi alle 14:00 davanti alle principali centrali elettriche del Paese, con l'obiettivo di affermare che "attaccare infrastrutture pubbliche è un crimine di guerra". Trump ha concesso a Teheran tempo fino alle 20:00 di oggi (le 2 di domani in Italia) per riaprire lo Stretto di Hormuz, minacciando in caso contrario la distruzione dei ponti e delle infrastrutture energetiche iraniane.
Esplosioni a Teheran, danneggiata la sinagoga
Esplosioni nella notte a Teheran, udite anche nelle zone periferiche della capitale iraniana. L'agenzia di stampa Mehr riferisce che la sinagoga di Teheran è stata danneggiata da un proiettile israelo-americano. In un post su Telegram, l'agenzia Mehr ha pubblicato anche un video di 12 secondi che mostra soccorritori e cumuli di macerie, riferisce Al Jazeera.
Il Pentagono annulla la conferenza stampa di Hegseth e Caine
Il Pentagono ha annullato la conferenza stampa prevista per le 8 di questa mattina, le 14 in Italia, con Pete Hegseth e il capo dello Stato maggiore congiunto delle forze armate Usa, il generale Dan Caine. Non sono state fornite spiegazioni per la decisione.
Media: "Mojtaba Khamenei è in stato di incoscienza e in cura a Qom"
Mojtaba Khamenei, Guida suprema dell'Iran, sarebbe privo di sensi e in cura nella città di Qom. Lo riporta il The Times. Secondo quanto riferito da un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell’intelligence di Israele e Stati Uniti Mojtaba Khamenei si troverebbe in stato di incoscienza e in “gravi condizioni che non gli consentono di partecipare ad alcuna decisione del regime”. Il documento, secondo il Times, sostiene inoltre che le agenzie di intelligence israeliane e statunitensi sarebbero da tempo a conoscenza delle condizioni di salute di Khamenei, considerato da molti osservatori una figura chiave nei meccanismi di potere della Repubblica islamica.
Nave malese ha attraversato lo Stretto di Hormuz
Una delle sette navi mercantili malesi che erano bloccate nello Stretto di Hormuz ha "ottenuto il passaggio sicuro" ed e' ora in viaggio verso la sua destinazione finale. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Kuala Lumpur in una nota. "L'esito positivo fa seguito a incontri diplomatici di alto livello", tra cui una telefonata tra il premier malese Anwar Ibrahim e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian il mese scorso, si legge nel comunicato. Il ministero non ha specificato il nome della nave, se trasportasse merci o quale fosse la sua destinazione finale. L'ambasciata iraniana a Kuala Lumpur aveva annunciato ieri sui social media che la prima nave malese aveva attraversato lo stretto.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 7 aprile
Nuovo ultimatum di Trump all'Iran: "Oggi siamo pronti a radere al suolo ponti e impianti energetici. Crimini di guerra? Sono animali, hanno ucciso oltre 45 mila persone". Le sue parole dopo l'annuncio di ieri del Pakistan di negoziati in corso su tregua e riapertura dello stretto di Hormuz. Teheran ha rifiutato le proposte USA, lanciando controproposta in 10 punti. Raid israeliani su South Pars, il più grande giacimento di gas del mondo e ancora bombe sulla capitale iraniana. Intanto, secondo i media la guida suprema Mojitaba Khamenei sarebbe in stato incoscienza a Qom.