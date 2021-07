È stato ricoverato al Gemelli di Roma per un intervento chirurgico Papa Francesco. La notizia è giunta nel primo pomeriggio di oggi dopo che il Pontefice ha raggiunto l'ospedale della Capitale intorno alle 14 per essere operato. Solo questa mattina aveva presenziato l’Angelus in piazza San Pietro nel corso del quale aveva anche annunciato il viaggio apostolico a settembre in Ungheria e Slovacchia.

L'operazione già programmata nei giorni scorsi

Stando alle informazioni trapelate finora sembra che Papa Francesco sia stato ricoverato presso il policlinico romano per sottoporsi a un intervento chirurgico già programmato nei giorni scorsi: si tratta infatti di un'operazione necessaria a causa di una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Già da questa mattina al policlinico si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell’arrivo di Francesco.

Attesa per le condizioni di salute di Papa Francesco

Nel comunicato dalla Sala Stampa della Santa Sede, l’intervento chirurgico sarà eseguito dal Prof. Sergio Alfieri. Nella nota si legge anche che al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico. "Sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre prossimo, a Dio piacendo, mi recherò in Slovacchia per fare una visita pastorale", aveva annunciato in mattina il pontefice partecipando all'Angelus. La notizia è stata confermata dalla Sala Stampa e anche attraverso un Tweet pubblicato sull'account ufficiale del Pontefice.