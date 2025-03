Come sta Papa Francesco: i medici spiegano il perché del gonfiore alla mano

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

"Papa Francesco è in situazione stazionaria, piccoli lievi miglioramenti". Lo fa sapere il Vaticano nell'ultimo aggiornamento di oggi lunedì 17 marzo sulle condizioni di Bergoglio, ricoverato dal 14 febbraio all’ospedale Gemelli di Roma per curare una complessa polmonite bilaterale. Al momento sono stati sospesi i bollettini quotidiani da parte della Santa Sede per informare sulla salute del Papa: segno che la fase più critica potrebbe essere stata superata. Non si parla ancora di dimissioni, il Papa per altri giorni quindi dovrà stare in ospedale.

Papa Francesco sta continuando la terapia: oltre ai medicinali per arginare definitivamente la polmonite bilaterale, sta facendo esercizi motori e di respirazione. Ieri domenica 16 marzo è stata pubblicata dalla Santa Sede la prima foto di Bergoglio da quanto è stato ricoverato: si vede il pontefice nella cappellina dell'ospedale, ripreso di lato, con lo sguardo verso l'altare. Il Papa per alcuni brevi momenti infatti, come gli spostamenti, può stare senza ossigeno: in questo modo la sala stampa vaticana interviene sul fatto che nell'immagine pubblicata si vede il Pontefice senza ossigeno. Nella foto si vede anche che il Papa ha un lieve gonfiore alla mano. I medici lo spiegano con il fatto che Bergoglio dal giorno del suo ricovero ha una minore mobilità.

Lo scorso 6 marzo invece papa Francesco aveva voluto far sentire la sua voce durante il Rosario serale in piazza San Pietro. Nell'occasione aveva ringraziato in spagnolo tutti quelli che con le loro preghiere lo stavano sostenendo.