Papa Francesco, diffusa la prima foto di Bergoglio dal giorno del ricovero: oggi ha concelebrato messa L'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute di papa Francesco, ricoverato al Gemelli. Oggi ha concelebrato la messa in cappellina, trae giovamento dalla fisioterapia motoria. Arriva anche la prima foto di Bergoglio da quando è in ospedale.

A cura di Susanna Picone

La prima foto dal Gemelli di papa Francesco a oltre un mese dal ricovero

Il Vaticano ha diffuso una foto di papa Francesco in ospedale: è la prima immagine che abbiamo del Pontefice da quando è arrivato all'ospedale Gemelli per curare una polmonite bilaterale. Nella foto si vede il Papa nella cappellina dell'ospedale, ripreso di lato, con lo sguardo verso l'altare. Una prima fotografia che arriva al trentunesimo giorno di ricovero del Papa in ospedale.

Restano stabili le condizioni mediche di papa Francesco, dal 14 febbraio ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per curare una complessa polmonite bilaterale. I medici ormai non diffondono il bollettino ogni giorno – proprio considerato il lento recuperato in una situazione stabile del Pontefice – ma dal Vaticano danno notizie su come procede il ricovero e come sta Bergoglio.

Questa domenica papa Francesco ha continuato la terapia per arginare la polmonite bilaterale, la fisioterapia motoria e respiratoria traendone giovamento in particolare da quella motoria secondo quanto fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Inoltre ha concelebrato la messa in cappellina, adiacente alla sua stanza al decimo piano del Gemelli. Oggi il Pontefice non avrebbe ricevuto visite ma ha lavorato un po'.

Questa domenica è stata la quinta consecutiva senza papa Francesco dinanzi ai fedeli per l'Angelus. Come nelle scorse settimane, il testo è stato diffuso in maniera scritta. "Sto affrontando un periodo di prova e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me. Il nostro fisico è debole ma, anche così, niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi, di essere l'uno per l'altro, nella fede, segni luminosi di speranza. Quanta luce risplende, in questo senso, negli ospedali e nei luoghi di cura. Quanta attenzione amorevole rischiara le stanze, i corridoi, gli ambulatori, i posti dove si svolgono i servizi più umili. Perciò vorrei invitarvi, oggi, a dare con me lode al Signore, che mai ci abbandona e che nei momenti di dolore ci mette accanto persone che riflettono un raggio del suo amore", il messaggio che ha scritto Bergoglio,.

Francesco ha voluto ringraziare tutti per le loro preghiere e ha rivolto un pensiero particolare ai bambini: "Alcuni di loro oggi sono venuti qui al Gemelli in segno di vicinanza. Grazie, carissimi bambini! Il Papa vi vuole bene e aspetta sempre di incontrarvi". Oggi sul piazzale del Gemelli sono arrivati circa trecento bambini di varie organizzazioni che hanno risposto all'invito del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini.

Prima della fotografia diffusa oggi, il Papa aveva fatto sentire la sua presenza con un audio. Il 6 marzo scorso infatti Francesco aveva voluto far sentire la sua voce, durante il Rosario serale in piazza San Pietro, per ringraziare in spagnolo degli auguri e del sostegno ricevuto da tutto il popolo di Dio in tutto il mondo.