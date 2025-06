Colpito con il taser dalla polizia a Pescara: giovane muore per arresto cardiaco, disposta autopsia

video suggerito

Un 30enne è morto all'ospedale di Pescara dopo un malore in questura, avvenuto alcune ore dopo l'uso del taser da parte della polizia durante un arresto. La Procura ha avviato un'indagine. Solo l'autopsia chiarirà le cause del decesso.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un giovane di 30 anni, Riccardo Z., originario di San Giovanni Teatino, è morto all’ospedale di Pescara in seguito a un arresto cardiocircolatorio. Il decesso è avvenuto poche ore dopo l’arresto da parte della polizia, che durante l’intervento avrebbe fatto uso del taser per bloccarlo. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dalla Procura della Repubblica di Pescara, che ha delegato gli accertamenti alla Squadra mobile.

Secondo quanto ricostruito in una nota ufficiale della Procura, l’episodio è avvenuto intorno alle 11 del mattino nel quartiere San Donato. Il 30enne era stato coinvolto in una lite in strada e, all’arrivo degli agenti, avrebbe opposto resistenza. Per contenerlo – si legge nel comunicato – "è stato necessario" ricorrere all’uso della pistola elettrica.

Condotto nei locali della questura per gli atti di polizia giudiziaria, il 30enne ha improvvisamente accusato un malore. È stato immediatamente soccorso dal personale del 118, che ha tentato di stabilizzarlo sul posto prima del trasferimento in ospedale. Nonostante le manovre di rianimazione, il giovane è spirato poco dopo.

Al momento non è stata stabilita una connessione diretta tra l’uso del taser e la morte. Solo l’autopsia, disposta dalla magistratura, potrà chiarire le cause esatte del decesso e verificare se vi sia un nesso tra l’intervento della polizia e l’arresto cardiaco. Nel frattempo, la vicenda ha sollevato interrogativi sull’impiego del taser e sulle sue conseguenze, in attesa dei risultati medico-legali.