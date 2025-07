Col fucile nella lavanderia dell’ex, finanzieri cercano di fermarlo ma parte un colpo in strada: paura a Trento

Protagonista della vicenda un settantenne che pare volesse intimidire la ex moglie. Una pattuglia della Guardia di Finanza è intervenuta per disarmarlo ma, durante la colluttazione, dal fucile è partito un colpo che per poco non ha centrato i due militari.

Tragedia sfiorata nelle scorse ore a Trento dove un uomo si è presentato nella lavanderia della ex moglie armato di fucile da caccia carico e quando una pattuglia della Guardia di Finanza è intervenuta per disarmarlo, ha fatto partire per errore anche un colpo che per poco non ha centrato i due militari. L’episodio è avvenuto davanti alla lavanderia ‘Lavalux' di via Romagnosi a Trento, nella mattinata di oggi lunedì 14 luglio.

Protagonista della vicenda un settantenne che pare volesse intimidire la ex moglie, da cui è divorziato, che è la titolare del negozio assieme alla figlia. L’esercizio commerciale dove si è consumato il fatto si trova a poca distanza dalla caserma della Guardia di Finanza dove è subito scattato l’allarme. I primi ad arrivare sul posto, infatti, sono stati proprio i finanzieri ma l’uomo avrebbe minacciato anche loro. Mentre la pattuglia di militari cercava di calmare il settantenne, in supporto è arrivata anche una volante della polizia. A questo punto l’episodio che ha rischiato di trasformare il tutto in tragedia.

Vedendo la volante, l'uomo armato ha distolto per un istante l'attenzione dai finanzieri che hanno quindi colto l'attimo per bloccarlo. In quei concitati momenti però, durante la breve colluttazione, è partito un colpo di fucile che ha mancato di poco uno dei due finanzieri intervenuti. Sono stati momenti di paura in zona dove erano accorsi anche i sanitari del 118 ma fortunatamente lo sparo non ha colpito nessuno dei presenti e non ci sono feriti.

L’uomo è stato poi bloccato e disarmato dai militari e infine tratto in arresto e portato via dalle forze dell’ordine accorse in maniera massiccia. Il settantenne deve rispondere ora di tentato omicidio. Le indagini sull'accaduto sono ancora in corso.