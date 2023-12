Chiude il negozio per la recita del figlio: “Ricevuti tanti complimenti, ma dovrebbe essere la normalità” Davide Za, titolare dell’omonimo mobilificio leccese che alcuni giorni fa ha chiuso il suo negozio per assistere a una recita del suo bambino, non si aspettava il grande successo riscosso dal gesto. “Ho pensato solo al mio bambino ed è stato davvero felice”, ha raccontato a Fanpage.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, Davide Za (Foto Facebook).

"Non mi aspettavo assolutamente tutte queste reazioni positive, io volevo solo avvisare i clienti e dare loro una spiegazione nel caso in cui avessero trovato chiuso il negozio. Mi hanno contattato tante persone, anche sconosciuti, dicendomi di aver apprezzato quello che ho fatto".

Così Davide Za, titolare dell'omonimo mobilificio leccese che alcuni giorni fa ha chiuso il suo negozio per assistere a una recita del suo bambino, ha commentato a Fanpage.it con tono sorpreso ma felice il grande successo riscosso dal suo gesto.

"Dovrebbe essere una cosa normalissima, per questo ancora fatico a spiegarmi questa reazione. – prosegue l'imprenditore. – Forse perché nella vita quotidiana si dà molto più peso ad altri impegni, specialmente quelli lavorativi, piuttosto che fare qualcosa di così normale come andare a vedere la recita di un figlio".

Il cartello appeso da Davide Za sulla vetrina del suo mobilificio

Un biglietto affisso su una vetrina, un gesto che Davide dice di aver fatto "con leggerezza". "L'ho scritto veramente in fretta e furia perché ero in ritardo. Ma mi sono detto: ‘Devo andare, è giusto che sia così. Lasciamo perdere il lavoro e pensiamo al bambino'", racconta.

Al suo bimbo, che ha 9 anni, anche in questa occasione Davide ha lasciato un punto interrogativo sulla sua presenza "perché non so mai quando riesco a esserci". Ed è riuscito a fargli una bellissima sorpresa: "Quando ci ha visto tutti lì, mamma e papà, era davvero contento".

Davide Za (Foto Facebook)

Il titolare ha spiegato di avere lo stesso approccio anche per i suoi dipendenti. "Tendo a lasciare libere le persone che lavorano con me, permetto loro di organizzarsi da soli quando hanno questo tipo di impegni. – dice Davide – Fosse per me, in occasione di eventi simili, bisognerebbe sempre lasciare qualche ora libera, si tratta di momenti che non ritornano. Esserci è un bene per tutti, soprattutto per i bambini".

Questo problema, viste le molte reazioni positive al gesto di Davide, sembra essere molto sentito e diffuso: "Altrimenti il mio biglietto non avrebbe riscosso tanto successo – commenta ancora – Sono quasi sempre le mamme a prodigarsi, ad andare a prendere i bambini e a essere presenti in queste occasioni. I papà sono spesso assenti per motivi di lavoro, invece bisognerebbe permettergli di prendersi qualche ora per non mancare".