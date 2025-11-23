Chi erano Marco Contini ed Emanuele Cisci, i due operai morti nell’incidente sulla statale 130 a Iglesias

Marco Contini, 22 anni, ed Emanuele Cisci, 51, sono le due persone morte dell’incidente sulla statale 130 a Iglesias. Le vittime erano “lavoratori seri e onesti, la cui scomparsa lascia un vuoto in chi li ha conosciuti”, si legge sui social.

Marco Contini, una delle due vittime dell’incidente avvenuto a Iglesias.

Si chiamavano Marco Contini, 22 anni, ed Emanuele Cisci, 51, le due vittime dell'incidente mortale avvenuto sulla strada statale 130 a Iglesias, in Sardegna.

Le due vetture su cui viaggiavano, una Bmw e una Fiat Panda, si sono scontrate frontalmente all'alba di oggi, domenica 23 novembre. A nulla, purtroppo, è servito l'intervento dei soccorritori. Entrambi sono morti sul colpo.

Una terza persona, L.P., 34 anni, passeggero a bordo della Panda, è rimasta gravemente ferita. L'uomo, come ricorda Cagliari News, è il titolare di bar a Portoscuso e Carbonia.

Dopo l'impatto è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento, dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento.

Il sindaco di Portoscuso, Ignazio Salvatore Atzori, ha riferito al quotidiano: “Sta meglio, si può dire che fortunatamente sia fuori pericolo. Lo aspettiamo tutti a braccia aperte qui a Portoscuso. Mi unisco al cordoglio per le due vittime, anche se non erano di Portoscuso la tristezza per l’ennesimo incidente mortale sulle nostre strade è tanta”.

La morte di Contini e Cisci ha sconvolto le comunità di Gonnesa e Nuraxi Figus.

Il 22enne, operaio di professione, aveva la passione per il calcio e per i motori, come si vede nei tanti post pubblicati sui suoi profili social che mostrano la vita di un ragazzo come tanti.

In rete Contini condivideva anche scatti in palestra, insieme agli amici, in vacanza, in discoteca. La vittima più grande, Cisci, lavorava anche lui come operaio e viveva nella borgata di Nuraxi Figus, dove viveva insieme ai parenti più stretti.

Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da chi conosceva i due.

"Lavoratori seri e onesti, la cui scomparsa lascia un vuoto profondo nelle famiglie, tra gli amici, nei luoghi di lavoro e in tutti coloro che li hanno conosciuti e stimati", si legge sulla pagina di Go Gonnesa, associazione di artigiani e commercianti.

"Un pensiero particolare va al papà di Marco, Gianni, collega, artigiano e imprenditore edile di Gonnesa: a lui e ai suoi cari, così come alla famiglia Cisci, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e il nostro cordoglio più profondo", si conclude il messaggio.

"Nei nostri paesi ci conosciamo tutti, e notizie come questa colpiscono profondamente l’intera comunità .Siamo tutti vicini alle famiglie in questo momento di grande dolore", è invece il messaggio del sindaco, Pietro Cocco.