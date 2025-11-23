Attualità
Scontro frontale tra auto a Iglesias: due morti di 22 e 51 anni, ferita gravemente una terza persona

Sulla statale 130, all’altezza del chilometro 53 a Iglesias, due auto si sono scontrate frontalmente nella notte di oggi, domenica 23 novembre. Nell’incidente due uomini di 51 e 22 anni sono morti, una terza persona è rimasta ferita gravemente.
A cura di Eleonora Panseri
Foto Vigili del Fuoco.
Tragico incidente sulla statale 130, all'altezza del chilometro 53 a Iglesias, dove nella notte di oggi, domenica 23 novembre, due auto si sono scontrate frontalmente. Due persone sono morte, una è rimasta ferita gravemente.

Le cause del sinistro sono in fase di accertamento. Un tratto della statale è stato chiuso temporaneamente al traffico, deviato sulla viabilità locale, in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

Stando a quanto è stato ricostruito nelle scorse ore, l'incidente è avvenuto intorno alle 3. Un'utilitaria condotta da un 51enne, operaio del posto, si è scontrata con una berlina guidata da un altro operaio, un giovane di 22 anni.

Violento scontro tra auto e camion in Germania: morte quattro persone, anche una bimba di 7 anni

L'impatto frontale è stato particolarmente violento, come si vede nelle foto diffuse dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. I conducenti dei due mezzi sono deceduti sul colpo. Si indaga per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Un 34enne, passeggero dell'utilitaria e titolare di un esercizio pubblico nella zona di Portoscuso, è rimasto gravemente ferito nell'incidente.

Estratto dalle lamiere della vettura e soccorso sul posto dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale Brotzu di Cagliari.

Foto Vigili del Fuoco.
La sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, insieme ai sanitari e alle ambulanze, sono intervenuti anche i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias, con il supporto delle Stazioni di Gonnesa e Villamassargia, e i Vigili del fuoco.

La stazione carabinieri di Gonnesa ha informato l'autorità giudiziaria. Sono stati quindi disposti il sequestro dei veicoli e la restituzione delle salme ai familiari.

