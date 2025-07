Chi era l’uomo ucciso con tre colpi di pistola e abbandonato in un sacco dietro un ristorante a Milazzo

L’uomo assassinato con tre colpi di pistola e il cui corpo è stato trovato dentro un grande sacco di plastica a Milazzo, in provincia di Messina, è l’84enne Salvatore Italiano. Si indaga per ricostruire la dinamica dei fatti.

Immagine di repertorio

Sarebbe stato identificato l'uomo assassinato con tre colpi di pistola e il cui corpo è stato trovato dentro un grande sacco di plastica a Milazzo, in provincia di Messina. La vittima è l'84enne Salvatore Italiano: dai primi accertamenti risulta che non avrebbe precedenti penali e che abitava nel quartiere Fiumarella non lontano dal luogo dove è stato trovato ucciso. Ora si indaga per capire cosa sia accaduto.

Il corpo è stato notato nel primo pomeriggio di ieri 10 luglio da alcuni passanti che stavano raggiungendo la spiaggia nella zona di Ponente, a Milazzo. O meglio, al confine con il comune di Barcellona Pozzo di Gotto nei pressi del quartiere di Bastione. Hanno notato il sacco dietro a un ristorante e subito hanno allertato la polizia. In pochi minuti la strada è stata chiusa al traffico e sul posto in poco tempo sono arrivati anche il pm di turno e il medico legale. Da una prima analisi sul corpo è emerso che la vittima è stata uccisa molto probabilmente la mattina del giorno del ritrovamento. Da chi e perché è ancora tutto da chiarire.

Intanto le forze dell'ordine hanno sentito il titolare del ristorante che non si era accorto di nulla e ha saputo quanto stava accadendo per caso: "È venuto il corriere a consegnarmi dei pacchi e stranamente si è presentato dalla porta di servizio. Mi ha detto che non l'hanno fatto transitare da via Capuana in quanto avevano trovato un uomo morto".

Si sta procedendo con tutte le indagini del caso. Dalle prime notizie pare non ci siano dubbi che si tratti di un omicidio, gli investigatori in queste ore stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza. La speranza è che i video abbiano ripreso chi ha lasciato il sacco con dentro il cadavere dietro al ristorante. Intanto si stanno cercando informazioni sulla vita della vittima.