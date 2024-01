Chi era Loris Sabatucci, lo youtuber morto in un incidente aereo in Spagna Lo youtuber italiano Loris Sabatucci è morto in un grave incidente aereo in Spagna, avvenuto lo scorso 30 dicembre. Il 48enne, piacentino di origini ma da anni risiedeva a Milano, aveva la passione per il volo e le auto di grossa cilindrata. Sabatucci era stato anche protagonista di vicende giudiziarie, accusato di contrabbando di sigarette e traffico di stupefacenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo youtuber Loris Sabatucci

Lo youtuber italiano Loris Sabatucci è morto in un grave incidente aereo in Spagna, avvenuto lo scorso 30 dicembre. A dare conferma del decesso è stata la Guardia Civil di Cuenca che si occupa delle indagini sull'accaduto, dopo l'esame del dna. Il 48enne era alla guida di un ultraleggero Pelegrin Dragoncello che si è schiantato in una zona boscosa della località di Beteta, 200 chilometri a est di Madrid.

A dare l'allarme dopo l'incidente è stata una donna di 31 anni che si trovava a bordo con Sabatucci sull'ultraleggero, rimasta ferita nell'incidente. La donna ricoverata con lesioni e fratture all'ospedale di Albacete, in Castilla-La Mancia, dov'era stata trasferita in elicottero dai soccorsi. Dopo l'identificazione e gli accertamenti con l'autorità giudiziaria italiana, il corpo dell'uomo è stato cremato.

Chi era lo youtuber Loris Sabatucci

Loris Sabatucci, 48 anni, era piacentino di origini ma da anni risiedeva a Milano, aveva la passione per il volo e le auto di grossa cilindrata. Sul suo profilo su Youtube sono caricate decine di video in cui si il 48enne si mostrava alla guida di auto di grossa cilindrata mentre sfrecciava sull'autostrada prendendo in giro gli altri automobilisti o in cui si vantava di essere atterrato con un elicottero nel parcheggio di un fast food per acquistare hamburger e patatine.

Come ricorda Tgcom24, Sabatucci era stato anche protagonista delle cronache giudiziarie: alcuni anni fa era stato arrestato a Pavia dalla Guardia di finanza, accusato di aver creato una fabbrica clandestina di sigarette e di averne trasportate a tonnellate in Sardegna con un velivolo. Era stato inoltre accusato d'essere coinvolto in traffici di cocaina, sempre usando un elicottero per il trasporto dello stupefacente. Il processo per questi fatti era ancora nella fase dell'udienza preliminare e lui aveva sempre negato le accuse.