Che tempo farà la settimana dell’Epifania, attese piogge intense e neve a bassa quota: le previsioni meteo

Settimana dell’Epifania con freddo e maltempo: piogge diffuse al Centro-Sud e neve, anche a bassa quota, sull’Appennino. Tempo più stabile al Nord. Da martedì 6 gennaio atteso un calo termico.

Immagine di repertorio

Freddo, pioggia e neve, anche a bassa quota. È questo lo scenario meteo che sembra prospettarsi sull'Italia nella settimana dell'Epifania, che quest'anno sarà martedì 6 gennaio.

È infatti atteso nei prossimi giorni il transito di perturbazioni che sulle regioni del Centro-Sud porteranno piogge e nevicate sull’Appennino. Il tempo sarà invece più stabile al Nord.

Che tempo farà lunedì 5 gennaio

Per la giornata di oggi, lunedì 5 gennaio, sono previste al Centro-Sud nuvole e piogge sparse. È attesa anche la neve oltre 600-1000 metri sui rilievi umbro-marchigiani, oltre 1400-1600 metri nel resto dell’Appennino centrale.

Nuvole compatte anche in Liguria, Emilia Romagna e alto Adriatico. Deboli precipitazioni potrebbero esserci in Romagna, nevose a quote collinari nell’entroterra.

Tempo più sereno al Nord. Le temperature saranno stazionarie o in leggero calo, con gelate diffuse in pianura al Nord al primo mattino. Le massime saranno invece nella media o leggermente al di sotto al Centro-Nord, ancora relativamente miti al Meridione.

Le previsioni per l'Epifania: "Ancora piogge e neve a bassa quota"

Martedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, ancora maltempo con piogge sparse su buona parte del Centro-Sud. Nevicate lungo l’Appennino, a quote basse fra Romagna e Marche. Quota neve da 800 a 1500 nel resto dell’Appennino centrale.

Tempo soleggiato nel resto del Nord. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà in Sicilia, Calabria tirrenica e Salento con possibili locali rovesci e temporali. Temperature ancora stazionarie o in leggero calo.

Il freddo si farà più intenso al al Centro-Nord, mentre le massime saranno ancora localmente sopra la media al Sud e in Sicilia.

La tendenza meteo della seconda parte della settimana

Mercoledì 7 gennaio il maltempo al Sud si intensificherà. Previste piogge intense sul settore tirrenico della Calabria e precipitazioni sparse sulle Isole maggiori, sul Lazio meridionale, nelle regioni del medio Adriatico e in Puglia.

Neve a quote molto basse nelle Marche e in Abruzzo. Dal pomeriggio rovesci di neve fino a quote collinari potranno verificarsi anche in Campania e sul Lazio meridionale. Sull’Italia centro-meridionale e le Isole maggiori è atteso un sensibile calo delle temperature.

Giovedì 8 gennaio il tempo migliorerà sull’Italia centrale, mentre al Sud avremo ancora rovesci sulla Puglia, con qualche nevicata a bassa quota, e sul settore del basso versante tirrenico. Nel pomeriggio una perturbazione dovrebbe raggiungere la Valle d’Aosta e i settori di confine delle Alpi centrali, portando qualche nevicata.

Le massime caleranno ancora al Sud e in Sicilia, mentre aumenteranno nelle regioni centrali, in Sardegna e nelle aree alpine.