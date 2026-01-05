Attualità
video suggerito
video suggerito

Che tempo farà la settimana dell’Epifania, attese piogge intense e neve a bassa quota: le previsioni meteo

Settimana dell’Epifania con freddo e maltempo: piogge diffuse al Centro-Sud e neve, anche a bassa quota, sull’Appennino. Tempo più stabile al Nord. Da martedì 6 gennaio atteso un calo termico.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Freddo, pioggia e neve, anche a bassa quota. È questo lo scenario meteo che sembra prospettarsi sull'Italia nella settimana dell'Epifania, che quest'anno sarà martedì 6 gennaio.

È infatti atteso nei prossimi giorni il transito di perturbazioni che sulle regioni del Centro-Sud porteranno piogge e nevicate sull’Appennino. Il tempo sarà invece più stabile al Nord.

Che tempo farà lunedì 5 gennaio

Per la giornata di oggi, lunedì 5 gennaio, sono previste al Centro-Sud nuvole e piogge sparse. È attesa anche la neve oltre 600-1000 metri sui rilievi umbro-marchigiani, oltre 1400-1600 metri nel resto dell’Appennino centrale.

Leggi anche
Previsioni neve per l'Epifania, freddo polare sull’Italia: dove nevicherà nel weekend

Nuvole compatte anche in Liguria, Emilia Romagna e alto Adriatico. Deboli precipitazioni potrebbero esserci in Romagna, nevose a quote collinari nell’entroterra.

Tempo più sereno al Nord. Le temperature saranno stazionarie o in leggero calo, con gelate diffuse in pianura al Nord al primo mattino. Le massime saranno invece nella media o leggermente al di sotto al Centro-Nord, ancora relativamente miti al Meridione.

Le previsioni per l'Epifania: "Ancora piogge e neve a bassa quota"

Martedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, ancora maltempo con piogge sparse su buona parte del Centro-Sud. Nevicate lungo l’Appennino, a quote basse fra Romagna e Marche. Quota neve da 800 a 1500 nel resto dell’Appennino centrale.

Tempo soleggiato nel resto del Nord. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà in Sicilia, Calabria tirrenica e Salento con possibili locali rovesci e temporali. Temperature ancora stazionarie o in leggero calo.

Il freddo si farà più intenso al al Centro-Nord, mentre le massime saranno ancora localmente sopra la media al Sud e in Sicilia.

La tendenza meteo della seconda parte della settimana

Mercoledì 7 gennaio il maltempo al Sud si intensificherà. Previste piogge intense sul settore tirrenico della Calabria e precipitazioni sparse sulle Isole maggiori, sul Lazio meridionale, nelle regioni del medio Adriatico e in Puglia.

Neve a quote molto basse nelle Marche e in Abruzzo. Dal pomeriggio rovesci di neve fino a quote collinari potranno verificarsi anche in Campania e sul Lazio meridionale. Sull’Italia centro-meridionale e le Isole maggiori è atteso un sensibile calo delle temperature.

Giovedì 8 gennaio il tempo migliorerà sull’Italia centrale, mentre al Sud avremo ancora rovesci sulla Puglia, con qualche nevicata a bassa quota, e sul settore del basso versante tirrenico. Nel pomeriggio una perturbazione dovrebbe raggiungere la Valle d’Aosta e i settori di confine delle Alpi centrali, portando qualche nevicata.

Le massime caleranno ancora al Sud e in Sicilia, mentre aumenteranno nelle regioni centrali, in Sardegna e nelle aree alpine.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
strage di
Crans-Montana
A Crans-Montana il giorno del silenzio e del dolore: “Ora come faremo ad andare avanti?”
La Procura: “Incendio provocato da fontane pirotecniche, indagini sulla sicurezza"
L'annuncio di Tajani: "Identificate tutte le 6 vittime italiane". I nomi
Ombre su Le Constellation: il giallo della licenza per l'uso da discoteca
Chi erano Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi, prime vittime identificate
I vigili del fuoco sulle regole in Italia: "Non si accendono candele scintillanti in posti chiusi”
Le immagini del luogo
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views