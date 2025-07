Cade con lo scooter durante nubifragio e viene investita da un’auto: 16enne muore a San Benedetto del Tronto

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 11.45, lungo la strada provinciale 175, che collega San Benedetto del Tronto ad Acquaviva, in provincia Ascoli Piceno.

Secondo le prime informazioni ancora in fase di accertamento uno scooter si è scontrato violentemente con un’automobile per cause al momento non note. Lo schianto è avvenuto durante un violento nubifragio, circostanza che potrebbe aver avuto un ruolo determinante nella tragedia. A perdere la vita è stata una ragazza tedesca di circa 16 anni, in vacanza con il padre in un’abitazione che si trova nel centro di Acquaviva.

A quanto pare l'adolescente si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo il tratto in salita quando, verosimilmente a causa dell’acquazzone, ha perso il controllo del mezzo, cadendo. In quel momento, un’auto che transitava lungo la stessa strada l’avrebbe travolta.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Le forze dell’ordine sono attualmente al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari e ascoltato i primi testimoni presenti sul posto.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la strada provinciale è rimasta chiusa temporaneamente al traffico, provocando rallentamenti nella circolazione della zona.