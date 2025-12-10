Brindisi, bimba di 10 anni muore in ambulanza durante il trasporto in ospedale dopo un malore

Una bambina di 10 anni è morta all’ospedale di Francavilla Fontana dopo un improvviso peggioramento clinico. In corso accertamenti ed esami istologici. Funerali domani a Carovigno.

Una bimba di dieci anni è morta nel tardo pomeriggio di ieri durante il trasporto in ambulanza poco prima dell'arrivo all’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Secondo quanto ricostruito, la piccola si era sentita male il giorno precedente nella sua abitazione a Carovigno. I familiari l’avevano accompagnata al “Perrino” di Brindisi, dove i medici avevano disposto il ricovero per monitorarne le condizioni.

Nel corso delle ore, il quadro clinico sarebbe peggiorato sul piano glicemico e cardiaco. Per questo era stato organizzato il trasferimento a Francavilla Fontana, presso una struttura dotata di un laboratorio specializzato in alcune patologie potenzialmente correlate alla situazione della bambina.

Le cause della morte restano in accertamento e non si esclude che possa essere informata l’autorità giudiziaria, come avviene in casi simili quando il decesso è improvviso o non immediatamente spiegabile. La bambina viveva con la famiglia a Carovigno.

Domani mattina saranno eseguiti alcuni accertamenti diagnostici sul corpo della piccola, presso l’Asl di Brindisi. È prevista anche una serie di esami istologici per chiarire con precisione l’origine del decesso. Si tratta al momento di una procedura interna, affidata al primario del reparto di Anatomia patologica dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, Marcello Pellegrino, insieme ai medici Domenico Urso e Andrea Molino della direzione sanitaria. Nel pomeriggio di domani, alle 16, a Carovigno, si svolgeranno i funerali della bambina.