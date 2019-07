"È nostro dovere chiedere per Paolo Borsellino e per le tante persone che hanno servito la comunità e lo Stato un processo di beatificazione". La proposta è di Don Cosimo Scordato, rettore nella chiesa di San Francesco Saverio, a Palermo, che oggi ha celebrato una messa durante la quale è stato ricordato il magistrato ucciso da Cosa Nostra assieme alla sua scorta in via d’Amelio, 27 anni fa. Don Cosimo ha presentato nell’omelia “il profilo di Paolo Borsellino come quello di una persona che è stata capace di affrontare anche il rischio di un martirio a causa della giustizia”.

E sostiene che:

“ci sarebbero gli estremi per considerarlo martire nel senso evangelico. Anche perché lui era un credente, una persona praticante dal punto di vista ecclesiale – ha detto all'agenzia Sir -. Frequentava la chiesa, partecipava alle celebrazioni. Era una persona unitaria nella sua concezione di vita.

Don Scordato ricordando che “Borsellino era sempre presente nonostante le distanze dei luoghi in cui si trovava a lavorare”; e l'uomo di chiesa ne segnala le “espressioni di vitalità che vorremmo condividere, non pensando a una santità da sacrestia, di quelle impacchettate che ci vengono offerte in certi modelli o narrazioni”. Quello di Paolo Borsellino, a suo avviso, “si può considerare un ‘martirium in odium justitiae’, perché la giustizia – non in senso di adempimento di una legge ma in senso pieno -, come una cosa che ha diritto di esistere, è un nome di Dio”.