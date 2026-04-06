Incendio in uno stabile diroccato a Fucecchio, pompieri spengono le fiamme e trovano corpo carbonizzato

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Terribile rinvenimento nelle scorse ore a Fucecchio dove i vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio in un casolare diroccato hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo completamente carbonizzato. La macabra scoperta è avvenuta nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 6 aprile, a seguito dell'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Firenze dopo la segnalazione dell'incendio in corso in un Casolare della cittadina dell'hinterland della capoluogo toscano.

Lo stabile interessato dalle fiamme, un casolare di campagna situato nella frazione di Ponte a Cappiano, era semi diroccato e abbandonato da tempo e per questo inizialmente si pensava non vi fossero persone coinvolte ma dopo aver spento le fiamme, i soccorritori purtroppo si sono trovati davanti alla terribile scena del cadavere ormai irriconoscibile.

L'allarme era scattato intorno alle 6:00 quando in via della Palagina sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse autobotti trovandosi anche davanti al crollo parziale del tetto dell'edificio che ha ceduto a causa delle fiamme. I pompieri sono un film riusciti a domare l'incendio prima che si propagasse alle aree circostanti ma per l'uomo all'interno purtroppo non c'era niente da fare.

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L'ipotesi più accreditata al momento è che la vittima possa essere un senzatetto che aveva cercato riparo per la notte nel casolare isolato e abbandonato e che le fiamme accese per riscaldarsi abbiano provocato un incendio che lo ha sorpreso e ucciso nel sonno. Al momento comunque sono ancora in corso gli accertamenti sia da parte gli stessi Vigili del Fuoco sia da parte delle forze dell'ordine per stabilire la causa dell'incendio e l'identità della vittima.

La salma e ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che probabilmente disporrà ulteriori accertamenti medico legali. La vittima infatti è riconoscibile e per accertarne l'identità probabilmente sarà necessario l'esame del DNA.