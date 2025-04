Bologna, magazzino di 51 mq senza finestre arredato come una casa e in vendita a 129mila euro: è polemica

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

In vendita come una casa vera e propria e a 129 mila euro. Ma tutto è tranne che un appartamento: le foto di un annuncio shock su un sito immobiliare di Bologna mostrano una stanza di 51 metri quadri sotto terra e con un affaccio direttamente su un muro di pietra. Tutto alla cifra di quasi 130mila euro, ma nessun problema "sono trattabili". A svelare l'annuncio è la cooperativa Piazza Grande.

La descrizione sul sito dell'agenzia immobiliare spiega: "Ci troviamo in una tipica palazzina bolognese, in via San Felice, in buone condizioni risalente alla seconda metà del ‘900. L'immobile si trova in zona tranquilla, nel cuore della zona universitaria, ma nelle vicinanze di servizi essenziali e dai principali mezzi di trasporto (bus, treno) e le vie di comunicazione sono facilmente raggiungibili in qualche minuto". Le foto però mostrano ben altro: si vede un letto sistemato in un magazzino o un deposito in pietra con una piccola zona cottura e un bagno.

La cooperativa Piazza Grande interviene così sui social: "Nel titolo dell’annuncio si parla di ‘magazzino' ma, guardando bene, nella descrizione si parla di ‘appartamento' e l’uso suggerito delle foto è residenziale: si tratta davvero di un appartamento o di un magazzino?".

Secondo quanto riporta Repubblica, l'agenzia inserzionista ha spiegato così l'annuncio: "L’annuncio è attivo da sei/sette mesi, ma appunto come specificato nel titolo nella veste di magazzino/deposito, accatastato proprio per questo alla categoria C2. Da allora infatti non sono state eseguite visite per finalità residenziali, ma commerciali".

Inoltre specificano che l'arredo è stato deciso dal proprietario: il forno a microonde, il letto e i sanitari sono stati posizionati e appartengono "al proprietario e nessuno può ordinargli cosa fare con la sua roba, o obbligare le persone ad un trasloco. Non abbiamo potuto fare altrimenti per le foto". L'agenzia ha poi sottolineato di continuare a ricevere "ingiustamente insulti".