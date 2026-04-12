Morto per un’ischemia dopo intervento al pancreas, due anestesisti indagati per omicidio colposo a Padova

Due anestesisti a Padova sono indagati per la morte di un 76enne dopo un intervento al pancreas. Si ipotizza un errore nel posizionamento del catetere venoso centrale sul collo del paziente che avrebbe causato un’ischemia. Disposta l’autopsia.

Due anestesisti dell'Azienda Ospedale Università di Padova sono indagati per la morte di un anziano di 76 anni. L'uomo, Alfonso Bagatto, era di San Vito di Fagagna (Udine). Il decesso era avvenuto il 4 aprile scorso dopo un intervento chirurgico al pancreas e un successivo ictus.

La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Mattino di Padova. L'inchiesta coinvolge due anestesisti di 42 e 37 anni, per un presunto errore nel posizionamento del catetere venoso centrale sul collo del paziente. I reati ipotizzati nel fascicolo sono per omicidio colposo e responsabilità sanitaria.

Secondo l'accusa, durante la procedura di posizionamento del catetere venoso sul collo del 76enne, si sarebbe verificata la lesione della carotide destra, che avrebbe innescato le complicazioni e il decesso di Bagatto.

Leggi anche Turista morta dopo un malore in un hotel di Rimini: indagato il giovane medico di guardia che la visitò

L'indagine è stata aperta su denuncia presentata dai figli della vittima il 6 aprile, nella quale sono state ricostruite le fasi cliniche e le comunicazioni dei sanitari. I familiari della vittima hanno sollevato dubbi sulla gestione della complicanza.

Bagatto era stato ricoverato il 30 marzo per una parziale rimozione del pancreas affetto da tumore, e per i sanitari l'operazione era perfettamente riuscita.

Nel tardo pomeriggio, tuttavia, era stata comunicata una complicanza legata al posizionamento del catetere venoso centrale, che aveva "pizzicato" la carotide causando l‘ischemia che ha portato l'anziano alla morte.

Alla luce dei fatti, i figli hanno quindi chiesto alla Procura di svolgere ulteriori accertamenti per chiarire se ci siano eventuali responsabilità penali. Il pubblico ministero titolare del fascicolo ha disposto l'autopsia sul corpo del 76enne, che verrà conferita il 16 aprile prossimo.