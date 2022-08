Bologna, incidente mortale in scooter: perde la vita una mamma di 36 anni Lo schianto all’alba in via Massarenti. La vittima era in moto e si è scontrata con un camion.

A cura di Biagio Chiariello

Un drammatico incidente, questa mattina 31 agosto in via Massarenti, a Bologna, è costato la vita a Sonia Fabbri, 36 anni di Castenaso. Il sinistro ha coinvolto un furgone e una moto guidata dalla vittima.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di ambulanza e automedica. L'indagine per capire la dinamica è stata affidata alla Polizia locale.

Erano passate da poco le 6.30 quando, secondo la prima ricostruzione fatta dalla Polizia locale, un Fiat Ducato di un’azienda di servizi l’ha travolta mentre era alla guida del suo scooter. In base all’ipotesi iniziale l’autocarro, che viaggiava in direzione opposta alla sua, avrebbe invaso la corsia opposta travolgendo senza scampo il ciclomotore di Sonia, morta sul colpo.

Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale, ambulanza e automedica del 118 che nulla hanno potuto fare per la vittima, se non constatarne il decesso. Sonia Fabbri lascia un figlio adolescente.

Tra le possibilità al vaglio degli investigatori l’eventualità che l’uomo alla guida del Ducato sia stato vittima di un colpo di sonno, o in alternativa da un malore. Sono già stati effettuati sul conducente gli esami tossicologici e verrà aperto in Procura un fascicolo per omicidio stradale.

Per consentire i rilievi della polizia locale, il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente è rimasto bloccato fino alle 11.

Sonia, originaria di Budrio e residente da circa un anno a Castenaso con il compagno e il figlio. Lavorava da Verdura, un grande negozio di ortofrutta in via Santo Stefano, nel centro di Bologna, La notizia dell’incidente mortale è subito arrivata anche ai colleghi e poi ai clienti del negozio dove Sonia lavorava, chiaramente sotto choc per l’accaduto.