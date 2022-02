Bollettino Covid Italia, oggi 77.029 contagi e 229 morti per Coronavirus: i dati di domenica 6 febbraio Sono 77.029 i casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Altri 134.009 tamponi sono stati eseguiti tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 11,2%. Altri 229 decessi.

A cura di Gabriella Mazzeo

In Italia sono stati registrati 77.029 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore secondo quanto riportato dal bollettino del Ministero della Salute diffuso oggi domenica 6 febbraio. Le vittime sono state 229 nell'ultima giornata. Eseguiti 134.009 tamponi tra molecolari e antigenici: il tasso di positività si attesta al 11,2% con un aumento di 0,2 punti percentuali

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono stati 77.029 i casi registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese. Di seguito è riportata la tabella con la suddivisione dei dati odierni Regione per Regione.

Lombardia: +8370

Veneto: +7470

Emilia Romagna: +7447

Campania: +7955

Lazio: +8483

Piemonte: +3584

Toscana: +5683

Sicilia: +5929

Puglia: +5146

Liguria: +1925

Friuli-Venezia Giulia: +1554

Marche: + 2519

Abruzzo: +2079

Calabria: +1856

P.A Bolzano: +870

Umbria: +1359

Sardegna: +2856

P.A Trento: +657

Basilicata: +798

Molise: +366

Valle d'Aosta: +123

Tamponi e tasso di positività

Sono stati eseguiti 134.009 tamponi nelle ultime 24 ore tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 11,2%.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati -117 ingressi in area medica mentre altri 20 ingressi riguardano la terapia intensiva degli ospedali italiani

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report aggiornato sulla campagna vaccinale, sono state somministrate 130.558.340 dosi di vaccino anti-Covid. Le persone che hanno ricevuto le prime due dosi o il vaccino monodose sono 47.712.642 pari al 88,34 % della popolazione over 12. Altre 34.976.995 persone hanno eseguito la terza dose del ciclo vaccinale per una percentuale pari al 82,26 % della popolazione. Altri 1.255.313 bambini tra i 5 e gli 11 anni hanno ricevuto la vaccinazione per una percentuale pari a 34,34 % della popolazione dei minori aventi diritto.