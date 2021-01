Sono 16.146 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano invece stati 17.246). In totale dall’inizio dell’epidemia i contagi da Covid-19 nel nostro Paese sono 2.352.423. È quanto emerge dal bollettino di oggi, venerdì 15 gennaio, diffuso dal ministero della Salute e riguardante la situazione epidemiologica italiana. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 477, ieri 522. Sono 81.325 le vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti sono 1.713.030 (+18.979). I casi attualmente positivi sono 558.068 di cui 22.841 ricoverati in ospedale, con 2.522 pazienti in terapia intensiva. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 273.506. Per la prima volta nel bollettino troviamo anche i casi identificati da test antigenico rapido. Tasso di positività: 5,9% (-4,8%). Raggiunti oggi un milione di vaccinati contro il Covid.

In totale sono 2.352.423 i contagi di Coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza. Di seguito la tabella con tutte le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi nelle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: +2.205

Veneto: +1.079

Piemonte: +871

Campania: +1.150

Emilia Romagna: +1.794

Lazio: +1.394

Toscana: +446

Sicilia: +1.945

Puglia: +1.295

Liguria: +254

Friuli Venezia Giulia: +698

Marche: +571

Abruzzo: +240

Sardegna: +260

P.A. Bolzano: +325

Umbria: +232

Calabria: +405

P.A. Trento: +362

Basilicata: +85

Valle d'Aosta: +20

Molise: +39