Sono 2.205 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia su 26.535 tamponi effettuati. È quanto emerge dal consueto bollettino di oggi venerdì 15 gennaio con gli aggiornamenti sulla diffusione del Covid-19, diramato dalla Regione. Diminuiscono i contagi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 2.587 casi a fronte di 28.645 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 5.164.398 tamponi. Diminuisce rispetto a ieri anche il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 68 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 72), per un totale dall'inizio della pandemia di 26.094 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

I ricoverati negli ospedali della Lombardia

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, fondamentale per monitorare l'andamento dell'epidemia, l'ultimo bollettino descrive una situazione in lieve peggioramento. Nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è diminuito di 13 unità, portando il totale a 3.601 (ieri erano 3.614). Aumentano al contrario lievemente i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: sono 2 in meno (ieri il saldo era stato di 6 pazienti in più) per un totale di 466 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 427.181: sono 1.083 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

Covid Lombardia, la situazione nelle diverse province

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 518 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano. Sono 137 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 270 in quella di Varese, 326 in provincia di Brescia, 198 in quella di Como e 174 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 86 nuovi contagi, mentre sono 63 quelli a Lecco, mentre sono 69 i nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 72, 53 in provincia di Sondrio. Infine, sono 196 i casi in provincia di Mantova.

Lombardia in zona rossa da domenica 17 gennaio, è polemica

È ufficiale: la Lombardia torna in zona rossa a partire da domenica 17 gennaio non senza polemiche. Anzi, il presidente della Regione Attilio Fontana ha dichiarato di aver parlato con il ministro della Salute Roberto Speranza aggiungendo che la zona rossa "è una punizione che la Lombardia non si merita". Per questo motivo il ministro avrebbe promesso che avrebbe fatto altri controlli. La scelta, però, pare per il momento irrevocabile.