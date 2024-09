video suggerito

Monitoraggio Covid, nell'ultima settimana in lieve calo i nuovi contagi, stabili i ricoveri Nell'ultima settimana i casi sono stati 12.877 (-15,6%). Al 4 settembre l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 3,4% (2.137 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (3,6% al 28 agosto). Stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva.

Davide Falcioni

Dopo un'estate di costante aumento dei casi di Covid si segnala un'inversione di tendenza. L'incidenza dei nuovi contagi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia è infatti in lieve diminuzione, mentre l’impatto sugli ospedali rimane stabile e fortunatamente limitato e la variante JN.1 si conferma predominante nel nostro Paese, come del resto si sta osservando anche all'estero.

È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio Covid di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute. Nell’ultima settimana i casi sono stati 12.877 (-15,6%). Al 4 settembre l’occupazione dei posti letto in area medica è pari a 3,4% (2.137 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (3,6% al 28 agosto). Stabile anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,8% (69 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,8% al 28 agosto).

I tassi di ospedalizzazione e mortalità sono come di consueto più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 61 e 127 per 1.000.000 ab., tasso di ricovero in terapia intensiva nelle fasce 70-79, 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 1, 2 e 2 per 1.000.000 ab. e tasso di mortalità nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 7 e 23 per 1.000.000 ab.).

L’indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati aggiornati al 4 settembre e basato sulle infezioni con ricovero ospedaliero, al 27 agosto è pari a 0,84 (0,78-0,90), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (Rt=0,89 (0,83-0,95) al 20agosto). L’incidenza di casi COVID-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 29 agosto-4 settembre è pari a 22 casi per 100mila abitanti, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente (26 casi per 100.000 abitanti).

L’incidenza settimanale (22 – 28 agosto) dei casi diagnosticati e segnalati risulta in lieve diminuzione nella maggior parte delle Regioni/PPAA rispetto alla settimana precedente. L’incidenza più elevata è stata riportata nella regione Veneto (34 casi per 100mila abitanti) e la più bassa in Sicilia (2,5 casi per 100mila abitanti). Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e >90 anni. L’incidenza settimanale è stabile nella maggior parte delle fasce d’età. L’età mediana alla diagnosi è di 60 anni, stabile rispetto alla settimana precedente.

La percentuale di reinfezioni è il 46% circa, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente.