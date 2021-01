Sono 17.246 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano invece stati 15.774). In totale dall’inizio dell’epidemia i contagi da Covid-19 nel nostro paese sono stati 2.336.279. È quanto emerge dai dati del bollettino di oggi, giovedì 14 gennaio, diffuso dal ministero della Salute e riguardante la situazione epidemiologica italiana. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 522, ieri 507: il bilancio totale dei morti sale a 80.848 dall’inizio dell'emergenza sanitaria. I guariti sono 20.115, per un totale di 1.694.051. I casi attualmente positivi sono 561.380, di cui 23.110 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.557. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 160.585 . I vaccinati sono 896.498 .

In totale sono 2.336.279 i contagi di Coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza. Di seguito la tabella con tutte le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi nelle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: +

Veneto: +

Piemonte: +

Campania:

Emilia Romagna: +

Lazio: +

Toscana: +

Sicilia: +

Puglia: +

Liguria: +

Friuli Venezia Giulia: +

Marche: +

Abruzzo: +

Sardegna: +

P.A. Bolzano:

Umbria: +

Calabria: +

P.A. Trento: +

Basilicata: +

Valle d'Aosta: +

Molise: +