Sono 2.587 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia su 28.645 tamponi effettuati. È quanto emerge dal consueto bollettino di giovedì 14 gennaio con gli aggiornamenti sulla diffusione del Covid-19, diramato dalla Regione. Aumentano i contagi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 2.245 casi a fronte di 31.880 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 5.137.863 tamponi. Aumenta rispetto a ieri anche il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 72 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 51), per un totale dall'inizio della pandemia di 26.026 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

I ricoverati negli ospedali della Lombardia

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, fondamentale per monitorare l'andamento dell'epidemia, l'ultimo bollettino descrive una situazione in lieve peggioramento. Nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è diminuito di 37 unità, portando il totale a 3.614 (ieri erano 3.651). Aumentano al contrario lievemente i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: sono in totale 6 in più (ieri il saldo era stato di 4 pazienti in meno) per un totale di 468 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 426.098: sono 1.378 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

Covid Lombardia, la situazione nelle diverse province

Terza ondata di contagi, gli ospedali ampliano i reparti Covid

In attesa della data per certa terza ondata dei contagi da Covid-19, sono diversi gli ospedali che si stanno munendo per accogliere al meglio i pazienti che verranno accolti per ricevere le cure appropriate. Ad esempio, a Brescia, sarebbero circa 500 i posti in più in fase di organizzazione che verranno riservati ai pazienti Covid della terza ondata, mentre altri diversi nosocomi lombardi studiano l'ampliamento dei reparti cosiddetti sporchi per non essere impreparati.