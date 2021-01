Sono 1816 i casi positivi di coronavirus registrati oggi nel Lazio. 204 in più rispetto a ieri, su oltre 14mila tamponi effettuati. 47 sono le persone purtroppo decedute a causa di complicazioni derivanti dalla polmonite da covid-19, mentre 2012 sono le persone che sono invece guarite. Il rapporto tra tamponi e positivi è all'12%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 5%. I casi nella città di Roma sono tornati a quota 900, con 921 contagi. "Ci attendiamo il Lazio in zona arancione con un valore Rt di poco sopra 1", spiega l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

La situazione sui ricoveri covid

I pazienti attualmente positivi al coronavirus nel Lazio sono 77980. Quelli in isolamento domiciliare sono 74871, quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 2814, quelli ricoverati in terapia intensiva sono 295. Sono morte complessivamente 4306 persone e ne sono guarite 103438. In totale sono stati esaminati 185724 casi di coronavirus dall'inizio dell'emergenza. Complessivamente, ricordiamo, la rete Covid del Lazio può contare su circa 5300 posti letto, di cui circa 900 di terapia intensiva.

I dati Asl per Asl

Asl Roma 1: 507 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 83, 84, 85, 89 e 91 anni con patologie.

Asl Roma 2: 272 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventi i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sette decessi di 73, 78, 80, 82, 85, 87 e 94 anni con patologie.

Asl Roma 3: 142 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei casi sono ricoveri. Si registrano quattro decessi di 62, 76, 78 e 91 anni con patologie.

Asl Roma 4: 124 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi di 72, 74, 81, 89, 91, 91, 92, 93, 96 e 98 anni con patologie.

Asl Roma 5: 93 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 64, 68 e 90 anni con patologie.

Asl Roma 6: 218 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti casi con link a RSA Villa Gaia di Nettuno e quindici i casi con link a struttura Villa Assunta di Lanuvio. Sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registrano cinque decessi di 74, 75, 80, 87 e 93 anni con patologie.

Asl di Latina: 256 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 53, 74, 82 e 83 anni con patologie.

Asl di Frosinone: 106 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 74, 80 e 86 anni con patologie.

Asl di Viterbo: 61 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 87 e 89 anni con patologie.

Asl di Rieti: 37 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 77, 86, 90 e 95 anni con patologie.

Bollettino Spallanzani 14 gennaio

All'istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono ricoverati 181 pazienti positivi al Covid-19. Di questi, in 32 sono ricoverati in terapia intensiva. Nel bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano si legge anche che i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono 1769.