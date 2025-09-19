Blocca con l’ambulanza un’auto contromano in autostrada ed evita una tragedia: “Ho temuto di non farcela”

Alessio Beneforti, infermiere di 25 anni, ha messo a rischio la sua vita per salvare quella degli altri. Pochi giorni fa, mentre era in servizio, ha bloccato l’ambulanza in mezzo all’A11 per tentare di fermare un’auto che percorreva la carreggiata contromano. Alla guida un uomo di 70 anni in stato confusionale: “Quando mi sono reso conto che stava venendo addosso all’ambulanza, ho temuto di non farcela”.

A destra, Alessio Beneforti, 25 anni; a sinistra, immagine di repertorio.

Ha bloccato l'ambulanza in mezzo all'A11 per tentare di fermare un'auto che percorreva la carreggiata contromano, mettendo a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.

Ha solo 25 anni Alessio Beneforti, ma un grande coraggio. Il giovane lavora come infermiere professionale. Otto anni fa ha iniziato a fare volontariato alla Misericordia di Monsummano e a maggio scorso ha deciso di impegnarsi anche con la Società di Soccorso Pubblico.

“Quando mi sono reso conto che quel veicolo viaggiava contromano e stava venendo addosso alla nostra ambulanza, ho davvero temuto di non farcela”, ha racontato in un'intervista a La Nazione.

Il fatto, avvenuto all'altezza di Montecatini, è di pochi giorni fa, risale a mercoledì 17 settembre. Il 25enne era insieme a due colleghi, un altro volontario e un infermiere del 118.

Erano di ritorno da un servizio: avevano portato un giovane di 29 anni, colpito da emorragia celebrale, dall’ospedale San Jacopo di Pistoia al reparto di neurochirurgia di Careggi.

Intorno alle 22, come ricorda ancora l'infermiere, “lungo l’autostrada A11 (la Firenze-Mare, ndr), all’altezza dell’aeroporto di Peretola, ho notato una situazione strana. Le auto si stavano spostando sulla destra, come se stesse arrivando qualcosa a tutta velocità. All’improvviso, mi sono trovato davanti un’automobile contromano”.

Il 25enne ha capito in pochi istanti cosa stava accadendo ed è intervenuto: "Ho acceso i lampeggianti blu e mi sono messo a sfanalare per avvertire i veicoli dietro di ciò che stava succedendo. Poi mi sono spostato sulla carreggiata al fine di ridurre lo spazio di passaggio e ho iniziato a decelerare".

Ha quindi deciso di fermare l'ambulanza, di occupare la carreggiata e il veicolo che stava procedendo contromano si è fermato. Alla guida dell'auto c'era un 70enne in stato confusionale. Dopo aver accertato le sue condizioni in una piazzola di servizio e l'intervento della polizia stradale che ha gestito il traffico, l'uomo è stato portato in ospedale.