Anziano contromano sull’autostrada A11, ambulanza si mette di traverso e lo ferma: tragedia evitata

I soccorritori, che tornavano da Firenze per il trasporto di un paziente in ospedale, con questa manovra sono riusciti a bloccare l’automobile che fortunatamente si è fermata in tempo evitando una tragedia.

Tragedia sfiorata la scorsa notte sull'autostrada A11 Firenze-Mare dove un anziano automobilista ha imboccato la carreggiata nel senso opposto di marcia percorrendola contromano per un breve tratto prima di essere fermato provvidenzialmente da un'ambulanza di passaggio.

L'episodio all'altezza di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, dove il tempestivo intervento dei sanitari del mezzo di soccorso ha evitato un disastroso impatto frontale con le altre vetture che procedevano lungo il corretto senso di marcia. Come ricostruisce La Nazione, con l'avvicinarsi sempre di più delle luci dell'auto contromano, il personale a bordo dell'ambulanza della società di Soccorso pubblico di Montecatini ha capito di dover intervenire e ha deciso di segnalare la sua presenza con le luci di emergenza mettendosi di traverso e allertando così l'automobilista distratto.

I soccorritori, che tornavano da Firenze per il trasporto di un paziente in ospedale, con questa manovra sono riusciti a bloccare l'automobile che fortunatamente si è fermata in tempo di fronte all'ambulanza. Dal mezzo è spuntato un anziano conducente in stato confusionale che aveva imboccato l’autostrada nella direzione sbagliata per errore. Quello dei soccorritori è stato un gesto tempestivo e fondamentale che ha evitato così una possibile tragedia.

Casi di automobilisti contromano su strade a scorrimento veloce e autostrade purtroppo non sono rari. Diversi episodi infatti sono stati già registrati in passato e purtroppo in alcuni casi con esiti molto tragici. Sempre in Toscana, nell'agosto scorso un automobilista contromano ha provocato un incidente sulla Grande strada di comunicazione Firenze – Pisa – Livorno. Sulla stessa strada ad aprire un anziano imboccò la carreggiata contro mano prima di essere fermato alla polizia stradale prima che potesse causare un incidente.