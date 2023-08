Bimbo di 6 anni in bilico sul davanzale, salvato dalla polizia: era solo in casa, denunciata la mamma La polizia ha salvato un bimbo di 6 anni in bilico sul davanzale di casa in via Bizzozzero a Torino. Il piccolo si trovava da solo nell’appartamento dove vive la famiglia, l’allarme lanciato da alcuni testimoni. Denunciata la mamma per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Tragedia sfiorata a Torino dove un bambino di 6 anni è stato salvato dalla polizia dopo essere stato trovato in bilico, con una gamba dentro e una fuori, sul davanzale dell'appartamento dove vive insieme ai genitori in via Bizzozzero mentre era da solo in casa.

L'episodio risale a qualche giorno fa: i poliziotti sono stati chiamati dopo alcune segnalazioni e hanno trovato il bimbo da solo, con i genitori che non erano presenti.

Gli agenti, una volta intervenuti, hanno parlato con il piccolo mentre intanto entravano nella casa, che si trova fortunatamente solo a un piano rialzato. La madre, secondo quanto riferito, era andata a fare la spesa al mercato chiudendo il figlio da solo. Secondo quanto si apprende da fonti vicine agli inquirenti, l'appartamento si trovava in stato di degrado.

Agli investigatori non è rimasto che denunciare la donna per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Per questo la Procura di Torino, nella persona della procuratrice Emma Avezzù, ha richiesto l'allontanamento del minore dalla famiglia e con un provvedimento urgente ha deciso di affidare il piccolo – che è stato trovato in buone condizioni di salute e senza segni di violenza sul corpo – a una casa-famiglia.

Solo pochi giorni fa il caso di una bimba di 3 anni volata dal quinto piano e salvata da un passante, il 37enne Mattia Aguzzi, sempre a Torino, che è riuscito a posizionarsi sulla strada in modo da attutire la caduta. "Ho in testa l’immagine di questa bimba appesa con le braccia al cornicione del balcone dell’ultimo piano. Quando l’ho vista cadere ho chiuso gli occhi e ho sperato di aver calcolato la traiettoria giusta", ha raccontato l'uomo.

I genitori della piccola hanno affermato che la figlia era rimasta da sola mentre loro stavano facendo le pulizie. Anche in questo caso, la Procura sta conducendo accertamenti sulla coppia: i magistrati vogliono scongiurare la “trascuratezza genitoriale”.