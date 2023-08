Bambina di 5 anni precipita dal quinto piano, un passante la prende al volo e le salva la vita A Torino, una bambina di cinque è anni è caduta dalla propria abitazione al quinto piano di un palazzo. Un ragazzo, che ha visto la scena, è riuscito a prenderla al volo attutendo la caduta. La bimba è in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Luca Pons

Si trovava in casa con i genitori, secondo i primi riscontri dei carabinieri, la bambina italiana di cinque anni che questa mattina poco prima delle 11 è precipitata dal quinto piano di un palazzo a Torino. L'incidente, che avrebbe potuto essere fatale, è avvenuto in via Nizza 389, in prossimità di piazza Bengasi, in una zona periferica del capoluogo piemontese.

Stando a quanto ricostruito finora, a evitare il peggio è stato un passante di 37 anni che si trovava lì per caso, poi identificato come Mattia Aguzzi, impiegato. L'uomo si è accorto del pericolo grazie ad un residente del palazzo di fronte, che lo ha allertato. A quanto pare, la bambina era già in bilico sul balcone in modo preoccupante, cosa che ha portato i due uomini a seguire la situazione con attenzione. Quando si è sbilanciata ed è caduta, il passante era pronto ed ed è riuscito a prenderla al volo, attutendo in questo modo la caduta ed evitando che l'impatto con il terreno fosse decisamente più grave.

Sono comunque intervenuti i sanitari e la bimba è stata portata in ospedale, al Cto di Torino. Da quanto risulta, sembra che non sia in pericolo di vita. Anche il soccorritore si trova in ospedale per dei controlli, entrambi sono in codice giallo. Intanto sono partite le indagini per capire meglio cosa sia accaduto e di chi siano le responsabilità, in quello che avrebbe potuto essere un evento tragico.

"Io e il mio ragazzo stavamo passando in quella via quando abbiamo visto quella bambina sporgersi dal parapetto sul balcone. Era appesa. C’era un signore che le gridava di rientrare. Mattia, il mio fidanzato, si è subito unito all’altro signore. Io sono corsa a suonare i citofoni. Quando mi sono voltata la bimba era già caduta e Mattia era in ginocchio sull’asfalto", ha dichiarato Gloria Piccolo, fidanzata di Aguzzi, alla Stampa. "Io non so dire come abbia fatto. Ma è stato bravissimo. Lui è un impiegato, fa un po’ di palestra, è uno sportivo. Ma non so proprio dire come ci sia riuscito". Un residente della ha dichiarato che la bambina è rimasta appesa al cornicione per qualche istante, prima di cadere nel vuoto ed essere fortunatamente salvata.