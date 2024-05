Bimba di 7 anni aggredita da un pitbull a Foggia: la mamma si lancia dal balcone e la salva

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Paura a Serracapriola, nel Foggiano, dove un pitbull ha prima aggredito una ragazza di 15 anni e poi una bambina di 7 , che è stata salvata dall'intervento provvidenziale della madre. L'episodio è avvenuto sabato, ma solo nella giornata odierna la notizia è stata diffusa dal sindaco Giuseppe D'Onofrio, che ha ricevuto la famiglia della più giovane.

Stando a quanto si è appreso il cane, nei giorni scorsi, era al guinzaglio con la sua padrona ma è riuscito a liberarsi azzannando prima la 15enne e poi la piccola, che stava giocando per strada e che è stata salvata dalla sua mamma, la quale ha assistito alla scena e si è gettata dal balcone al primo piano di un edificio per soccorrere la figlia. "Quando mia moglie è arrivata, il cane era sopra la bambina e stava già risalendo verso la gola", ha raccontato il papà.

Entrambe trasferite in codice arancione all'ospedale di San Severo, la donna ha rimediato la frattura ad un piede e guarirà in 60 giorni, mentre la piccola ha riportato abrasioni su gambe e braccia e guarirà in 20 giorni. "Mia figlia è tuttora sotto shock, ha paura e ha degli incubi terribili", ha detto ancora il papà.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia delle vittime e hanno avviato gli accertamenti del caso, mentre il cane è stato affidato all'Asl veterinaria per un periodo di osservazione.

Solo lo scorso 13 maggio un episodio simile si è verificato a Sesto San Giovanni (Milano) dove un pitbull ha aggredito e ferito gravemente una bimba di due anni e mezzo, senza dimenticare quanto successo a Eboli (Salerno) dove un bimbo di 13 mesi è stato ucciso sempre da due cani pitbull in una villetta, in località Campolongo.