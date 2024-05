video suggerito

Pitbull aggredisce una bimba di 2 anni e mezzo mentre giocava con la sorellina: è fuori pericolo Una bambina di due anni e mezzo è stata ferita gravemente da un pitbull a Sesto San Giovanni (Milano): la piccola stava giocando con la sorella gemella quando il cane l’ha colpita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 13 maggio, un pitbull ha aggredito e ferito gravemente una bimba di due anni e mezzo a Sesto San Giovanni, comune che si trova in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, gli agenti della polizia locale di Sesto San Giovanni, i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano e gli operatori sanitari del 118.

L'intervento è avvenuto in un appartamento che si trova in via Picardi al civico 124. Un pitbull ha aggredito e ferito gravemente la piccola mentre giocava con la sorellina gemella. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero.

Quest'ultimo ha trasferito la bimba in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove è stata stabilizzata ed è fuori pericolo. In ospedale, come riportato dall'agenzia AdnKronos, è stata raggiunta dai genitori che erano a lavoro. Le due bimbe infatti si trovavano con una zia che, nel tentativo di sottrarle all'aggressione del cane, ha riportato ferite profonde: è stata trasferita in codice giallo nello stesso ospedale.

Illesa invece l'altra bimba. Il cane è stato trasferito in un canile in attesa delle decisioni delle autorità competenti. Le forze dell'ordine, insieme ai tecnici di Ats, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica.