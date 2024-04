video suggerito

Pitbull non al guinzaglio azzanna un bambino e suo zio alla fermata del bus: il padrone del cane scappa via Un bambino di sette anni e lo zio 32enne, fermi a una fermata del bus a Mantova, sono stati azzannati da un pitbull che non era al guinzaglio: fortunatamente le ferite non sono gravi. Si cerca il padrone del cane che è scappato via senza prestare soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Paura sabato 13 aprile in corso Libertà a Mantova. Qui un bambino di sette anni e lo zio 32enne sono stati azzannati da un pitbull che non era al guinzaglio.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, zio e nipote erano alla fermata del bus. A un certo punto un giovane è passato vicino a loro con il suo cane non al guinzaglio, come riporta per prima La Gazzetta di Mantova. Il pitbull, giovanissimo, all'improvviso si è innervosito e ha attaccato per primo il bimbo al polpaccio: il motivo di questo scatto non è chiaro. Così lo zio è subito intervenuto per difendere il nipotino ed è stato a sua volta azzannato alla gamba.

Solo qualche minuto dopo il pitbull si è allontanato da zio e nipote ed è corso verso il suo padrone che ha preso in braccio il cane ed è scappato via senza prestare soccorso ai due feriti. In poco tempo sono stati allertati i sanitari del 118 che una volta arrivati sul posto hanno medicato zio e nipote: fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.

Ora gli agenti della polizia locale sono al lavoro per cercare di risalire all'identità del proprietario del pitbull: il 32enne ha presentato denuncia dopo l'aggressione nei suoi confronti e del suo piccolo nipote. Le telecamere di video-sorveglianza della zona permetteranno di risalire al proprietario del cane.